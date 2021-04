Share Pin 9 Condivisioni

Nature Education: “Un ringraziamento a BK Ambiente, FreeWaterh ed Eccellenze d’Etruria”

Nella “Giornata Nazionale della Terra” si terrà una maxi pulizia al Castello

L’Associazione Nature Education della Perla non si ferma neppure in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si celebra oggi 22 aprile, ed organizza una maxi raccolta di pulizia sulla spiaggia del Castello di Santa Severa. Il metodo sarà sempre lo stesso, guanti alla mano, pazienza, un grande sorriso e tanta voglia di lavorare in squadra per riportare alla luce la bellezza dell’ambiente circostante, un luogo frequentato da tantissime persone ogni anno.

Sabato 24 aprile alle ore 10 tutti sulla spiaggia di Santa Severa.

In particolare, come spiegano i volontari della Nature Education, la pulizia si svolgerà anche in acqua. “Un’importante giornata organizzata da noi in collaborazione con BK Ambiente e FreeWaterh. Dobbiamo ricordarci sempre di ringraziare il Pianeta”.

“Per chi desidera partecipare sarà possibile anche scoprire come si può realizzare il dentifricio homemade a zero impatto ambientale. Nonché vedere esposti prodotti a km zero in collaborazione con Eccellenze D’Etruria e tanto altro ancora”.

Insomma quello di sabato è un altro appuntamento della Nature Education da non perdere, diventa anche tu amante della natura.

Beatrice Pucci