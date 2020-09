Nuova Fiat 500 elettrica: noleggio senza anticipo da ValeAuto

Share Pin 0 Condivisioni

A lungo termine, senza pensieri, comprese coperture assicurative, manutenzioni e assistenza stradale con possibilità di acquisto dopo il noleggio: a 299 euro al mese.

Nuova Fiat 500 elettrica, per averla a noleggio basta davvero poco. ValeAuto Ladispoli la propone a 299 euro al mese, IVA inclusa e senza anticipo, con i primi 1.000 km inclusi + 0,18 euro al km.

Nuova Fiat 500 elettrica noleggio valeauto ladispoli

La nuova Fiat 500 elettrica “BUSINESS OPENING EDITION” si può facilmente ottenere in noleggio a lungo termine, il modo più facile di guidare un’auto nuova senza pensieri, con la possibilità di acquisto del veicolo dopo il noleggio.

ValeAuto, sito in Via Aldo Moro 57 Ladispoli (zona artigianale), offre i servizi di Autonoleggio, Centro revisioni auto, moto e furgoni, Officina autorizzata Fiat e Alfa Romeo, vendita auto nuove, km zero e aziendali per tutto il gruppo FCA.

Sito internet www.valeauto.it – Pagina Facebook ValeAuto Ladispoli

Noleggio Fiat 500 elettrica a Roma e Provincia

Compresa nella rata di noleggio a lungo termine, la proposta di ValeAuto comprende:

Anticipo Zero Canone mensile 299 euro IVA inclusa Primi 1000 km inclusi + 0,18€ a km 48 MESI – 1000 km Tassa di proprietà Copertura RCA Copertura riparazione danni Copertura furto e incendio Assistenza stradale H24 Manutenzione ordinaria e straordinaria Possibilità di acquisto del veicolo dopo il noleggio

I consulenti di ValeAuto sono a disposizione per approfondimenti e rispondere a qualsiasi domanda presso il punto informazioni di Piazza Rossellini (Ladispoli, centro città): si può prenotare un appuntamento al numero: 06. 3973 4644

Nuova Fiat 500 elettrica a noleggio, tutti i dati su batteria, autonomia e ricarica

(fonte: Flavio Atzori)

La Nuova 500 Elettrica di Fiat è la capostipite del cammino a zero emissioni della casa automobilistica italiana, nonché scelta che va proprio su una macchina che ha caratterizzato la storia della casa come simbolo sociale, economico e tecnologico del Paese.

Con 42 kWh di capacità può percorrere 320 km (WLTP), carica rapida fino a 85 kW (11 kW in corrente alternata) e 118 CV di potenza, il gioiellino di Fiat è un’eccellente scelta per chi vuole passare all’elettrico, rimanendo in qualche modo legato alla tradizione.

Il pacco batterie ha una capacità di42 kWh, a cui va abbinato il sistema di ricarica che permette un picco di 85 kW alle colonnine più veloci. Tramite il fast charger dunque, si potrà ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti.

La Nuova 500 sarà dotata di presa Combo 2 posta sulla fiancata posteriore destra, e predisposta anche per la rete pubblica con cavo Mode 3, dunque sempre a corrente alternata, fino a 11 kW.

Il propulsore elettrico offre una potenza di 87 kW (118 CV) con una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) ed un’accelerazione in9 secondi netti per lo 0-100 km/h e 3,1 secondi per lo 0-50 km/h.

Tre le modalità di guida: la Normal che promette una guida assimilabile a quella con un motore a combustione interna. La Range offre il sistema di guida tramite one-pedal drive, infine una modalità Sherpa, simpaticamente definita cosi ricordando gli sherpa hymalaiani, dunque intervenendo su vari parametri: velocità limitata a 80 km/h, cambio della risposta all’acceleratore, disattivazione del sistema di climatizzazione e dei sedili riscaldabili. Tutto per assicurare – promettono in FCA – il raggiungimento della meta imposta nel navigatore, o la colonnina di ricarica.

Al momento, tre colorazioni a disposizione: grigio metallizzato, verde micalizzato e celeste tristrato.

Interazione e comunicazione sono legati anche al nuovo sistema diinfotainment UConnect 5, con sistema operativo Android Automotive, e predisposto anche con Apple CarPlay, tramite schermo touch ad alta definizione da 10,25”. Tra l’altro, l’integrazione permette di verificare dallo smartphone a il livello di carica delle batterie e programmare la ricarica.

