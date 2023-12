Emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”

Poste Italiane comunica che il 16 dicembre 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati a lo Spazio e il Futuro: i Programmi spaziali italiani, Piero Angela, Agenzia Spaziale Italiana, gli Astronauti italiani, relativi al valore della tariffa B zona 3 pari a 3,20€, per ciascun francobollo. I francobolli sono racchiusi in un foglietto.



Tiratura: duecentomila esemplari di foglietti pari a ottocentomila francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura di Paola Garivaghi per i francobolli dedicati a Programmi spaziali italiani ed Agenzia Spaziale Italiana; a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobolllo dedicato a Piero Angela; Fabio Abbati per il francobollo dedicato agli Astronauti italiani.



Foglietto: raffigura per l’intera superficie il medesimo particolare del cosmo con stelle e pianeti presente sullo sfondo del francobollo dedicato a Piero Angela. In basso a sinistra, è riprodotto il logo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Completa il folglietto, in alto la legenda “SPAZIO E FUTURO”. In basso a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francoboli.

Francobolli: i quattro francobolli, disposti su due colonne in coppia, raffigurano rispettivamente:

– Pogrammi spaziali italiani: la Terra con i satelliti COSMO-SkyMed in orbita intorno ad essa rappresentativi del più importante sistema civile e militare di satelliti radar per l’osservazione terrestre;

– Piero Angela: un ritratto di Piero Angela, giornalista italiano specializzato in ambito scientifico, in primo piano su un particolare del cosmo con stelle e pianeti;

– Agenzia Spaziale Italiana: una reinterpretazione di una veduta satellitare della penisola italiana su cui campeggia, al centro, il logo dell’Agenzia Spaziale Italiana;

– Astronauti italiani: una reinterpretazione di un astronauta italiano durante una passeggiata nello spazio.



Completano i francobolli le legende “PROGRAMMI SPAZIALI ITALIANI”, “COSMO-SKYMED”, “PIERO ANGELA”, “1928-2022” e “ASTRONAUTI ITALIANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B zona 3”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R.. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia. poste.it . Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, quattro buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 50€.