Nuova edizione della trilogia “MultiDimensionCrime” di Daniela Alibrandi

In questi primi giorni di settembre è finalmente uscita la nuova edizione dei tre romanzi tra i più amati della scrittrice Daniela Alibrandi. Molti lettori ne aspettavano la pubblicazione, e il risultato non li deluderà. Infatti i tre libri “Deitti Fuori Orario”, “Delitti Negati” e “Delitti Postdatati”, sono inseriti in una trilogia ben definita, Crimini del Labirinto nella nuovissima veste dell’innovativo stile di cui l’autrice è pioniera, il MultiDimensionCrime. Già disponibili in edizione cartacea e in ebook negli store Amazon di tutto il mondo e presto nella distribuzione sui migliori store online.

Ambientati nella Roma a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, i romanzi dell’autrice portano il lettore a scoprire una città inconsueta e fumosa, a calpestarne gli antichi selciati e, soprattutto, a inoltrarsi nel suo mondo sotterraneo, spesso sconosciuto agli stessi romani.

“Delitti Fuori Orario” è ambientato nel quartiere romano di Prati, sorto su un dedalo di cunicoli che collegano i diversi edifici della zona, “Delitti Negati” dipana la sua trama nel quartiere di Borgo Pio, al confine con la città del Vaticano e le sue segrete, nel mondo sotterraneo che li connette “Delitti Postdatati”), attraverso un intreccio che affonda le radici negli anni Quaranta, svela il misterioso triangolo esistente tra l’Aventino, l’Eur e l’antico Rione Monti.

Una lettura avvincente, ricca di suspense e colpi di scena, resa ancor più travolgente dallo stile dell’autrice, recentemente ufficializzato e depositato, il MultiDimensionCrime. Grazie alla multidimensionalità della scrittura, infatti, il lettore si troverà a indagare insieme alla squadra, a ragionare con l’assassino e a preparare con lui il delitto, a patire la disperazione della vittima in una crescente suspense, che porterà a finali sorprendenti e completamente inaspettati. Un’esperienza di lettura unica e innovativa.

Le tre trame sono completamente scollegate e i libri si possono leggere autonomamente, condividendo solo la cornice affascinante di una Roma genuina forse mai indagata in modo tanto originale, ritratta negli anni in cui computer e cellulari non erano ancora di uso comune. A muoversi nelle complesse indagini sarà la squadra del commissario Rosco, un uomo dal carattere ruvido e dalla vita privata disastrata, amato e stimato dai suoi ragazzi, anche per il suo modo di investigare coraggioso e a volte fuori dalle regole, che lo porterà a commettere degli errori.

I seguenti sono i link ai romanzi in edizione cartacea ed ebook, nella nuova veste di MultDimensionCrime e inseriti nella trilogia Crimini del Labirinto.Se ne consiglia la lettura nel seguente ordine, per seguire le vicende personali del commissario e della sua squadra:

PER L’EDIZIONE CARTACEA:

1) DELITTI FUORI ORARIO (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)

2) DELITTI NEGATI (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)

3) DELITTI POSTDATATI (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)

PER L’EBOOK:

1) DELITTI FUORI ORARIO (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)

2) DELITTI NEGATI (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)

3) DELITTI POSTTDATATI (Nuova Edizione MultiDimensionCrime)