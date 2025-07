È l’ultimo anno nella categoria Esordienti per alcune di loro che passeranno alle categorie superiori

Nuoto, Finali Esordienti: a Roma le ragazze della Tyrsenia –

Nel weekend del 5 e 6 luglio presso la piscina dello Stadio del Nuoto di Roma si svolgerà l’ultima gara della stagione delle finali Regionali Estive per quanto riguarda il gruppo Esordienti A: anche in questa ultima tappa il Tyrsenia Sporting Club sarà presente.

Per alcune delle giovani atlete sarà l’ultimo anno da Esordienti, per poi fare il salto vero e proprio nel mondo dei grandi.

De Angelis Chiara 2013

Chiara De Angelis, classe 2013, capitana del gruppo Esordienti sarà l’unica atleta a gareggiare singolarmente in due finali 100 e 200 rana.

La giovane è da quattro anni sempre in finale regionale sia in quelle invernali che in quelle estive (sono otto finali regionali consecutive).

Per chiudere la stagione nel migliore dei modi il Tyrsenia Sporting Club schiererà anche le due staffette la 4 x 100 mista e la 4 x100 stile entrambe nel settore femminile.

Il quartetto composto da: Chiara De Angelis (2013), Veneruzzo Gaia (2013) Cirocchi Giulia (2013) e Napoleoni Giordana (2014) la più piccola del gruppo.