Doppio oro per Chiara Gattafoni, ottimo piazzamento per Martina Straini De Angelis (5^). In attesa dei dati ufficiali della Federazione per la classifica nazionale.

Nuoto Cerveteri, è ancora grande soddisfazione. Il Tyrsenia Sporting Club di Cerveteri partecipa e va forte con due atlete di talento.

Doppio oro per Chiara Gattafoni, ai campionati regionali nella categoria Juniores (2004). La settimana scorsa nei 50 dorso con 30.62 e lunedì scorso nei 100 dorso con 1.06.72.

Martina Straini De Angelis si piazza in 5^ posizione nei 100 rana, categoria Ragazze (2006) con 1.19.83.

Questi campionati regionali valgono anche come campionati italiani, che non possono essere organizzati in un unica sede a causa delle restrizioni.

Per le classifiche nazionali c’è ancora qualche giorno da attendere: alcune regioni sono indietro con la trasmissione dei dati alla federazione.

“Con Chiara e Martina – ha spiegato Marco Orsini, istruttore del centro sportivo Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini” – abbiamo disputato i campionati italiani di categoria di nuoto ma a livello regionale. Questo, ovviamente, a causa delle restrizioni dovute al covid-19. La Federazione ha, infatti, deciso che ogni regione dovesse procedere coni il proprio campionato regionale al fine di stilare una classifica unica a livello nazionale”.

Nel Lazio i campionati regionali sono durati ben 3 settimane, nel superbo Stadio del Nuoto di Roma.

“Felicissimi – ha detto Novella Conti – Presidente del Tyrsenia S.C. – I risultati sono stati eccezionali, considerato i 3 mesi di stop forzato e i tanti sacrifici che i nostri atleti hanno dovuto fare per tenersi in costante allenamento e prepararsi al campionato. Un campionato che, per un momento, sembrava potesse sfumare. E invece, il sogno alla fine si è avverato. Un ringraziamento fortissimo va al nostro staff tecnico ma anche alle famiglie dei nostri atleti, sempre disponibili, anche in questi mesi difficilissimi”.

