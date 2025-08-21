Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Civitavecchia: dissesto statico, alberi caduti e interventi in diversi comuni

Una notte particolarmente movimentata per i vigili del fuoco di Civitavecchia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Gli interventi sono iniziate in via Paolo Antonini, dove si è reso necessario verificare un dissesto statico provocato dalla caduta di intonaco da un palazzo. L’intervento, effettuato anche con l’ausilio dell’autoscala, ha consentito di mettere in sicurezza la zona e prevenire ulteriori rischi.

Successivamente, i vigili del fuoco sono stati richiesti al Casaletto Rosso per una caduta di un albero alto, un esemplare di eucalipto che ostruiva la via di accesso e richiedeva un intervento consistente da parte del personale della Bonifazi per liberare completamente l’arteria. L’operazione è stata impegnativa a causa delle dimensioni dell’albero e della necessità di garantire la sicurezza di chi transita.

Altri interventi si sono poi resi necessari ad Allumiere, nella zona Cavaccia, per una nuova caduta di albero d’alto fusto che ha temporaneamente occupato l’intera sede stradale, ostacolando la circolazione.

Infine, a Santa Marinella è stato necessario recuperare un tendaggio dal balcone che si è spostato sulla strada sottostante. Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti sul posto anche i carabinieri per i necessari servizi di supporto e di gestione dell’emergenza.

Nessun ferito tra i coinvolti è stato riportato al momento.