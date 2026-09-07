Dalle 18 il centro storico si anima tra shopping, spettacoli, moda, degustazioni e momenti di sensibilizzazione. Alle 21 la sfilata di abiti. Dominici: «Una festa che faccia sentire la donna importante, dando spazio anche a testimonianze, storie e strumenti contro la violenza»

Notte Donna torna ad accendere Bracciano: sabato la XIV edizione dedicata all’universo femminile –

BRACCIANO – Una serata di festa, ma anche un’occasione per riflettere, confrontarsi e mettere al centro il mondo femminile. Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 18, torna a Bracciano “Notte Donna”, manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti Bracciano, in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio, animerà le vie del centro storico con un programma che unirà intrattenimento, commercio, moda e sensibilizzazione.

Al centro della manifestazione ci saranno infatti le donne e le diverse realtà che caratterizzano il loro quotidiano. Nel corso della serata troveranno spazio testimonianze e momenti di approfondimento su temi delicati come la violenza di genere e la salute, con l’obiettivo di affiancare alla dimensione della festa anche un messaggio sociale.

Non mancherà l’intrattenimento. Negozi aperti, mercatini, shopping e promozioni, musica e spettacoli, aperitivi, degustazioni e photo point accompagneranno il pubblico in una Bracciano vestita a festa.

Uno dei momenti più attesi è previsto alle ore 21 con la sfilata di abiti, che vedrà protagonisti bambini, ragazze e donne adulte, trasformando il centro storico in una passerella a cielo aperto.

«Ci saranno tante iniziative, dai negozi aperti ai mercatini. Bracciano sarà viva e bella, così come lo è sempre – spiega Beatrice Dominici, presidente dell’Associazione Commercianti Bracciano –. Puntiamo a una festa che faccia sentire la donna importante, con testimonianze, storie e soluzioni per difendere chi è colpita dalla violenza».

Una manifestazione che vuole dunque coniugare leggerezza e consapevolezza, senza rinunciare al fascino della città.

«Ci saranno anche tanti momenti ludici – aggiunge Dominici – con il centro storico che si accenderà tra lo splendore del castello e i suoi scorci meravigliosi».

Sabato sera Bracciano si prepara così a vivere una notte tutta al femminile: una festa della bellezza, della partecipazione e della consapevolezza, nel cuore di uno dei centri storici più suggestivi del territorio.