Saranno utilizzati per l’acquisto di nuovi Dispositivi di Protezione Individuale, la manutenzione dei mezzi e il potenziamento del servizio

Finanziamento dall’Agenzia Regionale di 13mila euro per la Protezione Civile Comunale di Cerveteri: il Gruppo comunale si conferma in “Classe A” –

Un nuovo importante contributo per il Gruppo di Protezione Civile Comunale di Cerveteri. Si è infatti aggiudicata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile un finanziamento di 13mila euro che saranno destinati all’acquisto di DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, manutenzione dei mezzi a disposizione e potenziamento complessivo del sistema di Protezione Civile Comunale. Un contributo riservato a quei Gruppi Comunali rientranti nella “Classe A” , la categoria massima esistente nel Sistema di Protezione Civile Nazionale e dunque esempio di eccellenza, competenza e professionalità.

“Fondi che il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile si è aggiudicato di default, essendo riconosciuto come Gruppo di “Classe A” – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’unico requisito che veniva richiesto ai Gruppi Comunali, quello di aver mantenuto in confronto allo scorso anno, le medesime caratteristiche di eccellenza con cui vengono classificate. Sono pochissimi i Gruppi Comunali di Protezione Civile identificati come “Classe A”, è la nostra è proprio una di quelle. Sinonimo di come il lavoro di responsabilità e coordinamento svolto dal nostro Renato Bisegni sia più che eccellente e di come tutti i nostri Volontari si impegnino con passione ed abnegazione”.

“Un contributo importante quello ottenuto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – fondi con i quali potranno manutenere e rinnovare i propri mezzi e il materiale con cui ogni giorno intervengono nelle emergenze. La nostra Protezione Civile Comunale non è nuova ad aggiudicarsi dei finanziamenti provenienti da Enti sovracomunali, una testimonianza di quanto sia valida e di spessore non soltanto sul campo, sul fronte più operativo, ma anche dal lato più amministrativo. A Renato Bisegni, Responsabile del Gruppo e a tutti i Volontari, i miei complimenti e il ringraziamento per il lavoro che sempre svolgono, non soltanto nel territorio, ma anche in fase istruttoria e di preparazione degli atti propedeutici all’ottenimento di fondi extra comunali ”.