Nuovo appuntamento con la rassegna “Sotto le Stelle di Caere – Emozioni di Cinema e Cultura”. Lunedì 7 settembre alle 20:15, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, una serata dedicata a grandi e piccoli con il celebre film d’animazione.

Cerveteri, cinema sotto le stelle sul lungomare: stasera in spiaggia “Il Robot Selvaggio” –

CERVETERI – Il cinema incontra il mare e, sotto il cielo di settembre, torna a regalare una serata pensata per tutta la famiglia. Stasera, lunedì 7 settembre 2026, alle ore 20:15, nuovo appuntamento con “Sotto le Stelle di Caere – Emozioni di Cinema e Cultura”, la rassegna ospitata sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, presso la SUP School & Fitness Beach.

Protagonista della serata sarà “Il Robot Selvaggio”, film d’animazione che unisce avventura, emozione e riflessione sul rapporto tra tecnologia e natura.

Al centro della storia c’è Roz, un robot che, dopo essere naufragato su un’isola selvaggia, deve imparare a conoscere un ambiente completamente nuovo e ad adattarsi alla vita insieme agli animali che lo popolano. L’incontro con un piccolo anatroccolo cambierà profondamente il suo percorso, dando vita a un racconto fatto di empatia, cura, amicizia e scoperta di sé.

Una pellicola capace di parlare ai più piccoli senza rinunciare a temi universali, che trova nella suggestiva cornice della spiaggia un palcoscenico particolarmente affascinante.

Gli spettatori potranno infatti assistere alla proiezione a pochi passi dal mare e sotto le stelle. Per godersi la serata nel massimo comfort, gli organizzatori invitano il pubblico a portare con sé asciugamano, cuscino, spiaggina o sedia.

La rassegna “Sotto le Stelle di Caere” è realizzata con il supporto del Comune di Cerveteri, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Artemide Guide, in collaborazione con SUPFIT – Sup Fitness Italia.

Un nuovo appuntamento che trasforma il lungomare in una sala cinematografica a cielo aperto, con il rumore del mare sullo sfondo e una storia capace di emozionare grandi e bambini.