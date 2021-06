Share Pin 0 Condivisioni

Diversi i romani che hanno deciso di trascorrere il Ponte del 2 Giugno sul litorale romano

Nonostante le nuvole spiagge affollate a Ladispoli e Campo di Mare –

L’assenza di sole, la leggera brezza che ha accompagnato la giornata di ieri non hanno fermato gli avventori dallo scendere in spiaggia per godersi una giornata di mare in pieno relax.

Decine e decine di bagnanti hanno affollato gli arenili da Marina di Palo a via Roma, a Ladispoli, e a Campo di Mare. Qui però hanno dovuto fare i conti con il cantiere ancora aperto sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

Nonostante le nuvole spiagge affollate a Ladispoli e Campo di Mare

Una situazione che manda su tutte le furie i residenti della zona: «Si rendono conto che disagio hanno procurato quest anno?» scrive un cittadino sui social. «Intanto molti che frequentavano il litorale e gli stabilimenti di Campo di mare se ne sono andati altrove tra Ladispoli e Santa Severa», scrive un altro utente.

C’è poi la questione relativa anche alla presenza di camper nella zona. Con l’avvicinarsi dell’estate, diverse aree sosta del lungomare erano “invase” dai camperisti (complice anche la chiusura delle aree camping della vicina città di Ladispoli).

E anche quest’anno la loro presenza è stata notata dai residenti che puntano i riflettori sull’assenza di aree idonee nella frazione, a poter ospitare camper (quali ad esempio gli scarichi per i servizi igienici).

Prova non superata invece, sempre nelle frazioni etrusche di Campo di Mare e Marina di Cerveteri, per quanto riguarda il servizio idrico cittadino.

Durante il primo vero week end estivo, gli utenti hanno dovuto fare i conti con l’acqua a singhiozzo dai rubinetti di casa, poca pressione e caldaie che a causa della bassa pressione in diversi casi non hanno funzionato.

Male anche il sistema irriguo per i giardini privati. Nonostante l’annuncio di venerdì scorso, da parte del Comune, di aver ripristinato la rete, già durante il week end sono state diverse le segnalazioni di malfunzionamento. (leggi qui)