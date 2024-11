Non offrire i tuoi dati in sconto: scopri come evitare le truffe quando fai acquisti online

Se stai leggendo questo articolo sul nostro portale digitale, molto probabilmente avrai effettuato almeno un acquisto online negli ultimi 5 – 10 giorni. Per quanto l’e-commerce fornisca una soluzione pratica e veloce ai bisogni di milioni di consumatori, con l’aumento delle transazioni digitali, si è registrata una fortissima crescita delle truffe online, che colpiscono non solo gli utenti meno esperti ma anche quelli che si riversano sulla rete per i propri acquisti.

Per proteggere i tuoi dati personali, devi essere al corrente dei possibili rischi e delle strategie di prevenzione da mettere in campo. Ecco come difendersi dalle truffe online e alcuni strumenti che potresti aggiungere alla tua “cassetta degli attrezzi” digitale.

L’impatto delle truffe online in Italia

Le statistiche non mentono: come riportato da Il Sole 24 Ore, nel 2023 più di 12 milioni di italiani hanno subito almeno un tentativo di truffa mentre facevano acquisti online (più del 20% della popolazione del nostro Paese).

Forse potrebbe sorprendere scoprire che tra i giovani di età compresa tra 25 e 34 anni, probabilmente quelli con le maggiori competenze digitali, la percentuale sale al 33,1%. Il danno economico complessivo è preoccupante: la Polizia Postale ha stimato profitti illeciti per oltre 137 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto al 2022.

Le truffe più comuni possono essere ricondotte a varie categorie, come furto di dati personali, furto di identità e raggiri legati al trading online, che spesso hanno come triste risultato perdite ingenti. Basandosi su questi numeri, è facile capire perché sia importante prestare la massima attenzione e adottare misure di sicurezza adeguate quando facciamo acquisti online.

Come evitare le truffe online

Ecco alcuni consigli pratici che potrebbero tornarti utili per proteggere i tuoi dati:

Verifica l’affidabilità del sito: controlla sempre l’URL del portale su cui stai effettuando acquisti. I siti sicuri presentano il prefisso “https://”, oltre all’icona a forma di lucchetto, nella barra degli indirizzi. Metodi di pagamento sicuri: utilizza carte di credito o servizi di pagamento come PayPal, che offrono una protezione superiore rispetto ai bonifici bancari. Aggiorna i tuoi dispositivi: tieni sempre aggiornati i sistemi operativi e i software di sicurezza per ridurre il rischio di malware e attacchi informatici. Attenzione ai link sospetti: non cliccare su link in e-mail dubbie o altri collegamenti presenti in messaggi sospetti, soprattutto nel caso in cui vengano richieste informazioni personali o dettagli di pagamento.

Protezione online con una VPN

Per potenziare ulteriormente la sicurezza quando fai acquisti online, puoi provare una VPN (Virtual Private Network). Tra i nomi di riferimento in questo settore troviamo Surfshark e NordVPN, due reti private virtuali affidabili, facili da usare e moderne.

Surfshark presenta un algoritmo crittografico molto complesso, applica con rigore una politica no-log (ovvero non traccia o registra alcuna informazione dei propri utenti) e propone strumenti di sicurezza come CleanWeb, in grado di bloccare pubblicità invasive, tracker e tentativi di phishing. Si tratta di una soluzione molto conveniente per chi desidera proteggere più dispositivi con un unico abbonamento.

NordVPN è forse la rete privata virtuale più famosa al mondo, e può contare su una rete di server veloce e capillare. Fra le funzionalità avanzate, si può citare il sistema di rilevazione delle minacce online in tempo reale e la Double VPN, che aggiunge un ulteriore livello di protezione crittografica a quello standard.

Questi due servizi sono validi ed efficaci per proteggere i tuoi dati ogni volta che fai acquisti online o svolgi altre attività nella sfera digitale.

Informazione e proattività

Visto il costante aumento delle truffe online, la prevenzione non può mancare. Devi continuare a informarti per rimanere aggiornato sui possibili rischi, così da adottare tempestivamente strategie e strumenti di protezione adeguati per fare acquisti in sicurezza. Le truffe online non vanno sottovalutate ma, con le giuste precauzioni, puoi tornare a navigare e comprare senza troppi crucci.