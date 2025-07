Stefania Ranieri, che da 5 anni fa vivere questo personaggio, è stata più volte accostata allo stile recitativo di Anna Magnani

Nina è in scena per Cerveteri Città in Scena –

Nella splendida cornice del centro storico di Cerveteri, sabato 5 luglio alle 21 andrà in scena a Via di Santa Maria (accanto al Jolly bar) il monologo “Nina” che nasce dalla illuminata penna di Mariella Pizziconi che ne è anche regista. Per la prima edizione di “Cerveteri Città in Scena”, che apre ufficialmente l’Estate Caerite 2025, il pubblico potrà assistere al monologo, in una versione assolutamente inedita e rimodulata proprio per questo evento, che ha commosso gli spettatori che dal 2020 continuano ad accorrere numerosi quando “Nina è in scena”.

Candidato a vari premi, nel 2024 si è aggiudicato il secondo premio speciale del pubblico all’interno di una nota rassegna romana. Stefania Ranieri, l’attrice che da 5 anni fa vivere questo personaggio, grazie ad una romanità “antica”, è stata più volte accostata allo stile recitativo di un mostro sacro come Anna Magnani.

Per la prima volta Nina sarà in mezzo alla gente, sfondando così quella quarta parete, dando la possibilità di respirare il suo dramma ed accarezzare la vita di un quartiere che è “come ‘na grande famiglia”!

Sinossi: Nina è una donna forte, madre di 4 figli che è costretta a crescere da sola, suo marito infatti è al fronte! Siamo nel 1943 a Roma, esattamente a San Lorenzo, triste palcoscenico di quel bombardamento che il 19 luglio alle 11.00 devastò non solo quel quartiere ma una vastissima porzione della città che in una giornata caldissima conobbe lo scorrere del sangue per mano di quelli che, di lì a poco, sarebbero diventati “gli alleati”.

E così “senza n’omo dentro casa”, Nina vive le sue giornate, facendo piccoli lavori e crescendo a fatica quei figli che presto, il peggiore dei tradimenti le strapperà via.

Struggente sarà il momento in cui, a disastro ormai avvenuto, si troverà di fronte a colui che aveva rappresentato la sua unica certezza, colui che, ai suoi occhi e a quelli di molti, l’aveva tradita. Il Papa!

Ma come è normale, e giusto, che sia, la vita prosegue e forse… quelle bombe scopriremo che proprio tutto tutto, non lo portarono via.