La giovane modella si aggiudica la fascia regionale “Next Candidate Lazio 2026” a Colleferro. Studentessa liceale, punta alle grandi passerelle di Milano e Parigi e stacca il pass per le finali regionali del 2027

Nicole Sgarra conquista il Lazio: la 18enne di Cerveteri vola verso il sogno Miss Universe –

COLLEFERRO – Un nuovo talento del territorio si mette in luce nel panorama della moda e dei concorsi di bellezza. La diciottenne Nicole Sgarra, originaria di Cerveteri, ha conquistato la fascia di “Next Candidate Lazio 2026” nel corso della prima finale regionale andata in scena a Colleferro, imponendosi tra trenta concorrenti provenienti da tutta la regione.

Il riconoscimento è destinato alle concorrenti più giovani del circuito legato a Miss Universe, riservato alle minorenni e alle ragazze che, pur avendo compiuto 18 anni, non raggiungeranno i 19 entro il 31 dicembre 2026, come previsto dal regolamento della competizione internazionale.

Sul palco si sono confrontate trenta finaliste, già vincitrici delle rispettive selezioni provinciali, in una serata caratterizzata da eleganza, preparazione e spirito competitivo. Nicole Sgarra è riuscita a distinguersi conquistando la fascia regionale, risultato che le consentirà di accedere direttamente alle finali regionali del Lazio del 2027.

Studentessa liceale, Nicole affianca già allo studio l’attività di modella. Un percorso iniziato con determinazione e che guarda a obiettivi ambiziosi: il suo sogno è infatti quello di sfilare sulle passerelle più prestigiose del panorama internazionale, da Milano a Parigi.

Per Cerveteri si tratta di un motivo di orgoglio, con una giovane rappresentante che porta il nome della città in una manifestazione di rilievo nazionale e che ora potrà continuare il proprio percorso verso traguardi ancora più importanti.

La vittoria di Colleferro rappresenta così non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova sfida per Nicole Sgarra, chiamata nei prossimi mesi a prepararsi per le finali regionali del 2027, con l’obiettivo di proseguire il cammino nel circuito di Miss Universe e avvicinarsi sempre di più al sogno della moda internazionale.