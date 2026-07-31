Ambientato a Ladispoli il libro giallo “Apericena con delitto” del concittadino Stefano Grilli –

“A nome dell’Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando – dice la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – rivolgiamo un elogio al nostro concittadino Stefano Grilli, esponente di una nota famiglia di operatori economici, che ha ambientato a Ladispoli il suo libro giallo ‘Apericena con delitto’. Un thriller che snoda la sua avvincente trama nelle strade, nelle piazze e nei vicoli della nostra città, rappresentando anche un interessante strumento per catturare l’attenzione dei turisti. Ladispoli continua a confermarsi una fucina di talenti ed eccellenze culturali, artistiche ed ora anche letterarie. E’ il primo libro giallo in assoluto ambientato nella nostra città. Ci auguriamo che altri autori possano intraprendere questo percorso e dipanare le loro storie a Ladispoli”.