TolfArte 2026 è la metamorfosi: torna il festival più atteso dell’estate nel Lazio

Tre giorni tra acrobatica, musica, teatro, letteratura, mostre, benessere, artigianato e spazio kids

Atteso come ogni estate, ormai da 22 anni, torna il Festival TolfArte, manifestazione internazionale che richiama nella creativa città di Tolfa (Roma) decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e artisti da tutto il mondo tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, spazio arte e benessere, spazio Kids e una sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market – Mercatini a Roma.

Con tema la “metamorfosi”, come forza trasformatrice da attraversare e vivere senza remore, la 22ª edizione andrà in scena dal 7 al 9 agosto 2026, con oltre 100 spettacoli ambientati in una scenografia naturale, nel centro storico di Tolfa.

Tra i tanti eventi in cartellone: in prima nazionale lo spettacolo di acrobatica aerea “Sfera” della nota compagnia eVenti Verticali, il concerto dei Nobraino e dei Zinarhua, l’apertura della nuova sezione dedicata all’Arte nel Benessere, lo Spazio Letterario e il tradizionale e attesissimo TolfArte Kids.

Venerdì 7 agosto, dopo il tradizionale rito di benvenuto al pubblico, andrà in scena in prima assoluta italiana – dopo due tournée negli USA, un potente spettacolo di acrobatica aerea sospesa a 20 metri di altezza “Sfera”. Protagonista la compagnia di acrobati volanti eVenti Verticali: Andrea Piallini, Gaia Pascolo, Susanna Defraia, Martina Mastroviti, Valeria Serra, Valeria Ugone.

Il tema di “Sfera” è ambientale: lo spettacolo narra la storia di un astronauta solitario, il quale, scoraggiato dalla devastazione della Terra causata dal degrado ambientale e

dall’eccessiva dipendenza dalla tecnologia, intraprende una missione per seminare un nuovo pianeta. Unendo il teatro di strada alla danza verticale, “Sfera” accompagna il

pubblico in un viaggio unico, spingendolo a riflettere sulla vita sul

nostro pianeta.

Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare il biglietto sul sito www.tolfarte.it

TolfArte 2026 è la metamorfosi: torna il festival più atteso dell’estate nel Lazio

Programma del Festival

Il circuito del festival si apre quest’anno con una novità assoluta: presso la Villa Comunale, dalle ore 9.00 del mattino, prenderà vita lo spazio Ben-essere “Il Giardino Creativo – Connessioni tra Arte, Benessere e Natura”, uno spazio pensato per accogliere il visitatore in un tempo diverso, più lento e più intimo rispetto al ritmo festoso del festival. Tra massaggi, laboratori, amache ed esperienze dedicate al mondo olistico, l’area diventa un luogo di cura e di ascolto, dove il benessere psicofisico incontra il welfare culturale e artistico: perché anche l’arte, quando si fa spazio di incontro e condivisione, diventa strumento di equilibrio e di salute mentale. Lo spazio restituisce a TolfArte una funzione preziosa: quella di essere non solo un festival di spettacolo, ma anche un luogo capace di generare relazioni, cura e benessere per la comunità.

La mattinata sarà dedicata all’ascolto di sé e al contatto con la natura. Il programma prevede il Risveglio Bioenergetico, con yoga e meditazione tra gli alberi a cura di ETS La Casa nel Bosco, (9:00-10:00), un Laboratorio di Scrittura Emotiva (10:00-11:00) e, dopo aver condiviso una tisana rinfrescante, la possibilità di concedersi massaggi hawaiani e olistici (11:00-13:00) o lasciarsi cullare dalle amache disposte sugli alberi.

Ad arricchire ulteriormente il programma sarà la partecipazione del Centro Manipura di Civitavecchia, presente nella giornata di sabato con esperienze di Reiki, meditazione, guarigione spirituale e pratiche ayurvediche. Per entrambe le giornate saranno inoltre disponibili massaggi viso e corpo e riflessologia plantare con Paola Lucarini, mentre Roberta Fioramore accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’autoproduzione naturale con dimostrazioni dedicate alla preparazione di creme e oleoliti, affiancate dalla sua proposta di abbigliamento realizzato con stampe botaniche e naturali.

Uno spazio aperto a tutti, dove fermarsi, respirare e riscoprire il valore del prendersi cura di sé, trasformando il festival in un’esperienza che coinvolge non solo lo sguardo e l’immaginazione, ma anche il corpo e la mente. Perché la cultura può essere anche uno strumento di benessere, inclusione e cura delle persone e delle comunità.

Il circuito grande prevede, dalle 18:30 a tarda notte, un susseguirsi continuo di spettacoli di circo contemporaneo, acrobatica aerea e a terra, clownerie, musica dal vivo, danza, performance itineranti e sorprendenti incursioni artistiche, trasformando ogni angolo del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. A rendere ancora più speciale il programma musicale saranno due appuntamenti di grande richiamo: sabato sera l’energia travolgente degli Zinarhua, con il loro coinvolgente mix di sonorità world e ritmi travolgenti, mentre domenica sera il festival si concluderà con il grande ritorno di una delle band indie rock più amate e spettacolari della scena italiana, i Nobraino, pronti a regalare al pubblico un finale intenso, ironico e carico di emozioni.

Spazio Letterario

Si rinnova per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir, una delle manifestazioni di riferimento in Italia dedicate alla narrativa gialla e noir. Nel suggestivo cortile del Palazzaccio prenderà vita lo Spazio Letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, realizzato in collaborazione con NewLand e Ottantunocento. Un luogo d’incontro e confronto che ospiterà autori e protagonisti della scena letteraria italiana, offrendo al pubblico dialoghi, presentazioni e occasioni di approfondimento. Uno spazio vivo nel cuore della festa, dove le storie diventano strumenti di scoperta e trasformazione, e lo sguardo sulla narrazione si apre a continue metamorfosi, intrecciando cultura, immaginazione e condivisione.

Sabato 8 agosto alle ore 18.00 “Passeggiata con La guardiana” sarà una camminata tra i luoghi del centro storico di Tolfa che hanno ispirato Caterina Battilocchio nella scrittura del romanzo La guardiana (Garzanti editore). Durante il percorso la scrittrice accompagnerà i partecipanti nel racconto della trama dell’opera attraverso i vicoli, piazze e monumenti che verranno contestualizzati dal punto di vista storico e culturale da Giordano Iacomelli, direttore del Museo Civico di Tolfa, archeologo ed esperto conoscitore della storia locale. Appuntamento alle 18.00 presso il chiostro del Polo Culturale di Tolfa.

Alle 20.30 la presentazione del romanzo “Lupo giù per terra” di Barbara D’Acierno a cura di Caterina Battilocchio. Tra l’Irpinia e la Roma dei primi anni Novanta si snoda la storia di Francesca, una bambina che si sente diversa e cerca il proprio posto nel mondo. Mentre intorno a lei la Storia cambia volto, anche il suo sguardo si trasforma, tra ferite, incontri e scoperte. Nel lento cammino verso l’età adulta impara a riconoscere la propria identità e a inseguire la libertà. Un romanzo di formazione intenso, capace di intrecciare la crescita di una ragazza con quella di un’intera generazione.

Domenica 9 agosto alle ore 18.00 presentazione del romanzo “Amanti elementari” di Paolo Sortino a cura di Sergio Ceccarelli. Milioni di anni fa un giovane viene cacciato dal suo branco e, nella solitudine, impara a leggere i segni della natura per sopravvivere. Il destino lo conduce a incontrare una donna libera e selvaggia, con cui nasce un amore puro, fatto di gesti e istinto più che di parole. Attraverso la loro storia, il romanzo racconta la nascita dell’umanità, dei sentimenti e del bisogno profondo di trovare nell’altro un rifugio contro la solitudine.

Alle 20.30 “Emozioni e parole”, un’opera di teatro canzone dedicata a Lucio Battisti scritta da Gino Saladini e Anthony Caruana. Gino Saladini voce narrante, Anthony Caruana voce narrante e chitarra, Max Petronilli voce.

Lo spazio letterario vede anche la partecipazione attiva del gruppo di lettura “InChiostro” della Biblioteca Comunale di Tolfa.

ARTIGIANATO ARTISTICO

La sezione dedicata all’artigianato artistico, amatissima dal pubblico di TolfArte, è curata anche per questa edizione 2026 da Hippy Market e allestita tra Via S. Antonio, piazza di Sant’Antonio e Piazza Diaz: un market dall’anima gitana, con una grande varietà di esclusive creazioni tra ceramica, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, fasce e turbanti, home decor, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano e riciclo creativo, oleoliti, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. In Via Frangipane e a Piazza Marconi, saranno presenti gli stand degli artisti e dei prodotti tipici del territorio curati da Tiziano Belloni, storico presidente emerito di TolfArte.

TOLFARTE KIDS

Il tradizionale festival KIDS torna ad animare TolfArte il sabato e la domenica a partire dalle 17:30, con un pomeriggio-sera dedicato interamente a bambine e bambini, grandi e piccoli, tra cacce al tesoro, laboratori e spettacoli diffusi. Quest’anno il circuito si arricchisce di due novità assolute: un’area dedicata ai giovani artisti nelle arti visive e un palco, l’Anfiteatro, riservato ai giovani artisti nelle arti performative, in particolare nella musica, con la presenza preziosa degli Allievi dei laboratori di musica d’insieme dell’Unione musicale civitavecchiese tenuti dal maestro Anthony Caruana, dalla band AARFF e dagli organettisti allievi della scuola Volano i Mantici di Antonio Petronio.

Il programma si snoda tra creatività manuale, narrazione e spettacolo dal vivo: torna Daniele Antonini con gli immancabili Giochi da Luna Park Vintage, mentre arriva, per la prima volta a TolfArte, Roberto Castillo, artista e performer venezuelano di fama internazionale con base a Madrid, che guiderà un laboratorio di body percussion. Teatr’ Azione propone uno spettacolo di burattini e una caccia al tesoro itinerante per le vie della Villa Comunale, sul tema della metamorfosi. Mr. Nipper accompagna i più piccoli in un racconto di storie al suono e alla scoperta del grammofono, e Michela Shams Labs apre un laboratorio di marmorizzazione, tra colore e manualità.

Vicolo in Fabula – la Compagnia della Scuola di Teatro e Improvvisazione Vicolo Cechov dedicata ai più piccoli – porta invece l’improvvisazione teatrale, tra risate e partecipazione del pubblico.

A completare la giornata, due proposte pensate per il divertimento più libero dei bambini — face painting e balloon art con Tata Mary — e un laboratorio di percussioni per famiglie firmato Andrea Di Pierro, che chiude il cerchio riportando la musica al centro dell’esperienza, questa volta fatta con le proprie mani.

ALLESTIMENTI

All’ingresso della storica Via Frangipane, l’artista Simona Sarti presenta l’installazione L’Opera Sei Tu, un invito a riflettere sul rapporto tra arte e osservatore.

Sempre a cura di Simona Sarti, su via Frangipane vi sarà il percorso espositivo “Mutamento: percorsi tra identità e trasformazione”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Associazione Arte altra”, che coinvolge le opere degli artisti Isabella Angelini, Norberto Cenci, Marco Delli Veneri, Giovanna Gandini Luce, Brunella Martucci, Luisa Mazzullo, Michel Patrin, Simona Sarti e Ginevra Diletta Tonini Masella.

Accessibile anche attraverso un QR CODE, il percorso propone un viaggio attraverso le infinite forme del cambiamento. Le opere esposte esplorano la metamorfosi come esperienza che attraversa il tempo, la materia, l’immaginazione e la coscienza, intrecciando riferimenti, visioni e narrazioni che dialogano tra passato, presente e futuro. In questo percorso, la trasformazione si rivela come una forza generatrice, capace di ridefinire continuamente ciò che siamo, ciò che osserviamo e il modo in cui abitiamo il mondo.

Inaugurazione dell’opera mosaico “Giochi d’Arte” presso Piazzetta dell’Olmo

Tra i momenti più significativi del festival si terrà l’inaugurazione di “Giochi d’Arte”, il nuovo mosaico realizzato dal celebre artista tolfetano Riccardo Pasquini, un’opera che celebra il profondo legame tra arte, memoria e identità del territorio. Attraverso un linguaggio contemporaneo che dialoga con la tradizione del mosaico, Pasquini restituisce uno spazio pubblico storico – Piazza dell’Olmo – alla comunità trasformandolo in un luogo di incontro, bellezza e partecipazione. L’inaugurazione rappresenta un omaggio alla creatività locale e al valore dell’arte come strumento di rigenerazione urbana, lasciando a Tolfa un segno permanente che continuerà a raccontare la storia e l’anima del territorio ben oltre i giorni del festival.

ESPOSIZIONI ARTISTICHE E PROIEZIONI

Il Palazzaccio, l’antico palazzo dei Priori sovrastato dalla Torre dell’orologio, oltre ad accogliere lo Spazio Letterario ospiterà le opere degli artisti Antonio Musumeci, Giancarlo De Gennaro, Alessandra Antonelli, Gaia Renzi e Mark Xuereb.

All’ultimo piano, per la prima volta all’interno di TolfArte arriva il TERRAE Film Fest, festival internazionale di cortometraggi nato a Civitavecchia e dedicato al dialogo tra cinema, territorio e comunità: presenterà una selezione di cortometraggi tratti dall’edizione 2025, offrendo al pubblico uno sguardo sul percorso avviato intorno al rapporto tra immagine, paesaggio e comunità. L’intervento non si configura come una semplice proiezione, ma come un momento di restituzione e apertura: un’occasione per raccontare il metodo di TERRAE, fondato sull’ascolto dei territori, sulla valorizzazione delle comunità che li abitano e sulla costruzione di nuove relazioni tra luoghi diversi. In questo senso, il cinema diventa uno strumento per rendere visibili memorie, paesaggi e storie, contribuendo alla formazione di una rete culturale condivisa tra Civitavecchia, Tolfa e i territori limitrofi.

Oltre al Palazzaccio, nel Palazzo Buttaoni, recentemente ristrutturato, vi sarà un altro grande spazio dedicato alle arti visive, dove esporranno gli artisti Massimo Caso, Daniel Airi, Vanessa D’Antonio, Giulia Mosca, Federica Fedele, Francesca Colacello e Simona Rocchi. In Piazza Diaz 17, l’artista tolfetana Lucia Gari esporrà le sue opere nella mostra dal titolo “Galassie: dove nascono le stelle”.

Le mostre collettive sono visitabili sia sabato 8 che domenica 9 agosto dalle 18.00 a mezzanotte.

Sulla suggestiva Rocca di Tolfa, simbolo della città e raggiungibile a piedi salendo via dei Frangipane, il pubblico potrà ammirare l’installazione artistica musicale “Lo Sguardo dei Suoni” a cura dell’artista Stefano Cioffi: un’opera permanente inaugurata nel novembre 2024.

Tutti i giorni alle 7.00, alle 11.30, alle 16.00 e alle 19.30 sarà possibile sedersi e ammirare il panorama dalla Rocca accompagnati da un bellissimo sottofondo musicale.

ESPERIENZE COLLATERALI

Trekking Urbano – Sabato 8 e domenica 9 – Ore 19.00-20.15

Per l’edizione 2026 di Tolfarte, ETS La Casa nel Bosco, in collaborazione con il Prof. Gianmarco Canestrari, propone il Trekking urbano “Tolfa tra passato e presente: a passo lento nel borgo, tra identità storica e rigenerazione culturale”. Il pubblico scoprirà il borgo medievale di Tolfa con i suoi vicoli, i palazzi storici, i resti della Rocca da cui si ammira un panorama mozzafiato, le antiche botteghe della Catana, in un percorso stimolato da aneddoti, letture di brani storici e osservazione di dettagli nascosti.

Canestrari accompagnerà i partecipanti in un tuffo nel passato mentre la guida locale Gae Giorgio Conti- La Casa nel Bosco Ets – faciliterà l’esperienza immersiva con un coinvolgimento emotivo e sensoriale. La partecipazione è gratuita ma a numero limitato con obbligo di prenotazione tramite e-mail all’indirizzo [email protected].



Percorso interattivo a cura di Alessandra Antonelli

Tra le esperienze più coinvolgenti del festival, il percorso interattivo *nel frattempo ideato e curato da Alessandra Antonelli, creativa e performer che partecipa a Tolfarte da oltre 10 anni come artista residente e come illustratrice del manifesto ufficiale del Festival. Esiste un tempo che non è ancora -dopo- e non è più -prima- È il tempo dell’attesa, lo spazio invisibile in cui la materia si riorganizza in silenzio.

*nel frattempo è un percorso interattivo che invita i partecipanti e le partecipanti ad abitare questa sospensione. Attraverso installazioni, piccoli gesti e scelte di movimento, il pubblico esplorerà l’attesa che non è mai immobile: è il momento esatto in cui accade la vera trasformazione.

L’invito è di …perdere il tempo.

AREA FOOD FIRMATA TTS FOOD

L’8 e il 9 agosto sarà Mela Eventi, con il suo format TTS FOOD, a gestire come ogni anno il Food Court della 22ª edizione di TolfArte. Gli street chef, ospitati nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Veneto, delizieranno il pubblico con un’ampia selezione di ricette provenienti dalla tradizione italiana e internazionale, preparate nei caratteristici e coloratissimi food truck.

Ad accompagnare il percorso gastronomico ci sarà la Birra Ufficiale del Festival: Birra San Biagio, eccellenza italiana prodotta nell’antico Monastero di San Biagio, nel cuore dell’Umbria. Realizzata con metodo artigianale di ispirazione monastica, è una birra non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia, ottenuta con ingredienti selezionati del territorio umbro e l’acqua di Nocera Umbra. Un prodotto che unisce tradizione, qualità e passione artigianale, perfetto per accompagnare le specialità dello street food di TolfArte e rendere ancora più autentica l’esperienza del festival.

SPONSOR E PARTNER

TolfArte è realizzato con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) del Ministero della Cultura e con il contributo di: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Fondazione CARICIV – Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Prezioso il sostegno del main sponsor ENEL, del Golden sponsor Sicoi e degli sponsor Parsec ed Edoardo Tantari.

La direzione artistica è di Claudio Coticoni e Scuderie MArteLive, mentre la Direzione Generale è di Francesca Ciaralli (Presidente APS Tolfarte).

Partner ufficiali:

Pro Loco di Tolfa, Tolfa Gialli&Noir, Scuola Romana di Circo, ETS La Casa nel Bosco, Newland, Ottantunocento, Cittaslow, TTS Food, Hippy Market.

Birra ufficiale: San Biagio.

Media partner: Mirror Media