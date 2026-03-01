Il neurochirurgo della Cattolica e del Gemelli sarà alla guida del comitato mondiale. Un riconoscimento internazionale per una grande carriera dedicata alla ricerca e alla chirurgia avanzata

Neurochirurgia: il prof. Visocchi nominato Chairman del Comitato WFNS sulla giunzione cranio-cervicale

Il professor Massimiliano Visocchi

Il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo dell’Università Cattolica e direttore della UOSD e del Centro di Ricerca sulla chirurgia della giunzione cranio cervicale del Policlinico Gemelli, assumerà il ruolo di Chairman del Craniocervical Junction Committee della World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS).

La designazione è arrivata dal nuovo presidente della federazione, il neurochirurgo brasiliano Luis Borba, e resterà in vigore per un biennio, rinnovabile.

Fondata nel 1955, la WFNS riunisce 130 società scientifiche tra associazioni continentali, società nazionali e gruppi affiliati, rappresentando oltre 30mila neurochirurghi nel mondo.

Il comitato affidato a Visocchi si occupa di neurochirurgia ricostruttiva e riabilitativa della giunzione cranio cervicale, un’area anatomica estremamente delicata, sede di traumi, tumori, infiammazioni e malformazioni complesse che coinvolgono strutture nervose, vascolari e osteolegamentose.

Per Visocchi si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale. Lo scorso novembre ha ricevuto la Medaglia Internazionale di Eccellenza in Medicina dalla Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation per i suoi studi sulla malattia di Chiari e sulla siringomielia.

È autore di oltre 300 pubblicazioni indicizzate (più di 450 complessive), un centinaio delle quali dedicate proprio alla giunzione cranio cervicale. Da dodici anni dirige inoltre un Master di II livello sulla chirurgia della GCC, frequentato anche da studenti provenienti da Paesi a basso e medio reddito grazie alle borse di studio dell’EANS.

Nel descrivere l’area di cui si occupa, Visocchi ricorda che la giunzione cranio cervicale (GCC) è il punto di passaggio tra la base del cranio e la colonna cervicale, dove possono verificarsi condizioni come l’ernia tonsillare (malattia di Chiari), con compressione del tronco encefalico e conseguenti disturbi motori, sensitivi, respiratori e di coscienza.

Alla malattia di Chiari può associarsi la siringomielia, una dilatazione patologica del canale centrale del midollo spinale dovuta all’alterazione della circolazione del liquor, con sintomi che vanno dall’anestesia dissociata ai deficit di forza fino ai disturbi sfinteriali.

Il trattamento di queste patologie richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolge neurochirurghi, otorinolaringoiatri e ortopedici, e tecniche avanzate di microchirurgia, endoscopia e fissazione osteoligamentosa.

Un ambito in continua evoluzione, nel quale il contributo scientifico e clinico del professor Visocchi è riconosciuto a livello internazionale.