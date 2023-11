Nettuno: disperso in un bosco, salvato dai vigili del fuoco –

La sala operativa del Comando di Roma ha dovuto far fronte a diversi interventi tra la sera del 16 e 17 novembre, in particolare per la ricerca di una persona che si era persa all’interno del bosco a Nettuno in Via Acciarella, l’intervento iniziato alle ore 18.30 del 16/11 con la squadra di Anzio ed il supporto dei nuclei speciali TAS – SAF e l’utilizzo dei droni, l’uomo è stato poi ritrovato in buone condizioni verso le 02.00, sul posto i Carabinieri ed il 118.

Dalle ore 22.00 fino a 00.15 in Via dell’Archeologia altezza civico 74 due Squadre 12/A e 21/A con l’ausilio di una Autobotte VF e del carro autoprotettori sono intervenute per l’incendio di 7 autovetture, il pronto intervento del personale VF ha evitato che l’incendio si propagasse ad un appartamento al primo piano al quale sono andate a fuoco le tapparelle, sul posto la Polizia di Stato.

Ad Ardea in Via monte Cesauro dalle ore 14.40 del 16/11 fino alle ore 00.15 del 17 la Squadra di Pomezia con l’ausilio di 2 autobotti VF ed il Nucleo CRRC sono intervenuti per l’incendio di una discarica di notevoli dimensioni contenente diversi tipi di materiali e rifiuti di tutti i generi. Sul posto i Carabinieri.