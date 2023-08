L’attore partenopeo si esibirà al Parco della Legnara nella serata di venerdì 11 agosto, ingresso con biglietto. Tagliandi acquistabili al Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro

Nell’Estate Caerite di Cerveteri c’è Maurizio Casagrande con “A tu per tre” –

Nell’Estate Caerite di Cerveteri c’è Maurizio Casagrande con “A tu per tre”

Si tratta di uno degli attori e personaggi della televisione più conosciuti e apprezzati. Nel programma di agosto dell’Estate Caerite 2023, spicca un grande nome dello spettacolo italiano: Maurizio Casagrande, che venerdì 11 agosto alle ore 21:30 sarà in scena con “A tu per tre”, uno spettacolo semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico, che si ritroverà immerso in una atmosfera calda e piacevole, ma mai banale o approssimativa. Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso, pari a 20,00 Euro più diritti di prevendita.

“Maurizio Casagrande è un artista completo, elegante, ironico ed estremamente amato dal pubblico, con il quale nel corso della sua trentennale carriera ha saputo instaurare un rapporto quasi familiare – ha detto il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano – ‘A tu per tre’ è uno spettacolo divertente, originale in cui tutto avviene in una apparente improvvisazione che, nello svolgersi della serata, svela il raffinato disegno generale. In scena una pianista, una cantante e Maurizio Casagrande. Due donne ed un uomo. Un “triangolo” pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. Una serata assolutamente da non perdere”.

I biglietti sono acquistabili presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Per informazioni e prenotazioni, contattare i numeri 0699552637 e 3534107535.

Nato a Napoli, Casagrande è protagonista in tantissimi film del cinema italiano. Forte e importante la sua collaborazione con Vincenzo Salemme, con il quale è stato artefice di numerose commedie di successo. In Tv è stato protagonista della serie Tv “Carabinieri” e del programma comico di Rai Due “Made in Sud”

In bacheca, anche tre importanti riconoscimenti, quali il Premio Internazionale della comicità Charlot nel 2007, il Premio Artistico culturale Armando Gill nel 2010 e il Premio alla Carriera Città di Martina Franca nel 2015.