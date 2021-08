Cuori a 4 zampe: a Ladispoli tutto per chi ama gli animali!

Claudia e Ivana aprono un negozio per animali diverso: qualità e benessere al primo posto, per la salute e la felicità di cani, gatti e animali da compagnia

Cuori a 4 Zampe: a Ladispoli ha aperto un negozio per animali molto diverso, per filosofia e scelta dei prodotti, dedicato a chi tiene davvero al benessere e alla salute degli amici animali.

Claudia e Ivana condividono da tanti anni, fin da bambine, un amore profondo ed un’attenzione particolare nei confronti dei cani e dei gatti, e in generale per tutti gli animali. Da questo grande sentimento nasce la volontà di mettersi in gioco ed aprire insieme un nuovo negozio di articoli per animali da compagnia.

Nasce così Cuori a 4 Zampe, presso il Centro Commerciale La Palma, in Piazza Falcone 26, a Ladispoli (indicazioni stradali). Un punto di riferimento per chi a cuore la salute, il benessere e il divertimento di cani e gatti. Ma non mancano neppure articoli per conigli, criceti, pesci e uccelli. Qui non si vendono animali, ma solamente prodotti dedicati a loro. E gli animali sono i benvenuti: per loro c’è sempre un piccolo omaggio o la possibilità di giocare un po’.







Cuori a 4 Zampe, al primo posto la qualità

“Abbiamo iniziato una nuova avventura! Il nostro è un negozio per animali diverso da quelli a cui siamo abituati, e soprattutto molto diverso dalla grande distribuzione” – garantiscono Claudia e Ivana – “basti pensare che rispetto ai supermercati, i nostri prodotti possono al massimo costare pochi centesimi in più ma la qualità e l’affidabilità dei prodotti fa la differenza. Inoltre offriamo un’ampia scelta di articoli che tocca tutte le fasce di prezzo“.

Tra i marchi scelti per i prodotti curativi e alimentari, Cuori a 4 Zampe propone le linee Farmina, azienda leader nel settore, i prodotti Monge, Royal Canin, Hill’s, Exclusion, ed altre interessante marche come la Italian Way, un’azienda italiana che introduce la dieta mediterranea nel pet-food, proponendo alimenti curativi per i cani e i gatti con problemi gastrointestinali, allergie ed obesità.







Spendere meglio per spendere meno: alcuni consigli

Oltre alla passione, Ivana e Claudia ci hanno messo anche tanto impegno: “prima di aprire il nostro negozio abbiamo portato avanti un percorso di formazione ed aggiornamento, partecipando anche a corsi specifici tenuti da personale medico veterinario“.

“Quando gli animali sono in salute, perché abbiamo provveduto al loro benessere con una sana attività quotidiana e prodotti di qualità – spiegano – allora avremo meno imprevisti e meno spese veterinarie. Non temiamo di dire che la maggior parte dei prodotti in commercio non fa bene alla salute degli animali: spesso però si preferisce spendere qualche euro in meno nel breve periodo senza pensare che questo non fa bene ai nostri animali né tanto meno ci mette al riparo da spese future”.







Cucce, giocattoli, toeletta e accessori: solo prodotti naturali e rispettosi dell’ambiente

Oltre ai prodotti per il mantenimento e l’alimentazione, compresi i prodotti curativi per problemi alimentari e allergici, Cuori a 4 Zampe offre anche di tantissimi accessori, sempre sicuri, sostenibili e naturali, come i giocattoli in fibra di cocco, e i masticativi in corno di cervo, che garantiscono metodi di produzione senza sfruttamento animale e dell’ambiente. E anche nella linea snack la qualità degli ingredienti è garantita al 100%

Le cucce per cani e gatti sono quelli della linea Orme Chic, prodotta da una fabbrica di materassi e realizzati in memory, quindi anallergici, anti muffa, anti macchia, inodore, in materiale antibatterico e idrorepellente. Ci sono poi le lettiere profumate in cristalli per il gatto, e le lettiere naturali realizzate in fibra vegetale (grano) e che possono essere smaltite nell’organico. Le linee di profumi e shampoo totalmente naturali, senza siliconi e parabeni, comprendono anche tutta la gamma di prodotti dedicati agli animali che soffrono di qualche patologia o che hanno subito un’operazione, come pannolini assorbenti, traversine e molto altro.

Mettersi in contatto con Cuori a 4 Zampe

Telefono 06 6659 4610 – email [email protected] – sui social network, inoltre, si trovano continuamente novità, informazione e offerte speciali: pagina facebook

Torna a BaraondaNews.it