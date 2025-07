Serata di KaraOpera con ingresso ad offerta libera in navigazione in notturna

Navigar Cantando al chiaro di Luna sul lago di Bracciano: serata inedita da non mancare il 23 luglio –

Evento unico il 23 luglio da non mancare sul lago di Bracciano per una serata inedita di mezza estate di emozioni e musica. L’Associazione Culturale Sabate e la Claudia Biadi Music Academy APS organizzano in collaborazione con il Consorzio Lago Bracciano e il Comune di Anguillara Sabazia “Navigar Cantando al chiaro di Luna sul lago di Bracciano”, serata di KaraOpera con ingresso ad offerta libera in navigazione in notturna.

Chi vorrà potrà cimentarsi nell’interpretazione al karaoke di celeberrime arie d’opera ma anche in canzoni napoletane e romane oltre che in brani di noti cantautori. Il tutto navigando dolcemente a bordo della motonave Sabazia II.

Con l’occasione verrà presentato il contest “Opera Factor” in programma in autunno per la selezione di nuovi cantanti lirici. Nel corso della serata verrà servito un calice di vino, salatini e acqua minerale. I fondi raccolti varranno quale contributo per le associazioni organizzatrici.

Diffuso in Italia e nel mondo sin dai primi anni Novanta del secolo scorso il Karaoke deriva dalle parole nipponiche kara (空, vuota) e ōkesutora (オーケストラ) orchestra). Il primo apparecchio è attribuito al musicista Daisuke Inoue che lo ideò a Kobe.

“L’idea di proporre una serata di karaoke anche con arie d’opera – commentano Amarilli Nizza e Graziarosa Villani, presidenti delle associazioni che promuovono l’iniziativa – è quella di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla lirica e al Bel Canto, scoprendo, perchè no, anche soprani e tenori del futuro da portare in scena. Ricordiamo che dal 2023 il canto lirico italiano è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. Anche la canzone napoletana, romana e popolare – aggiungono – rappresenta una risorsa identitaria. Ringraziamo il presidente Francesco Pizzorno e il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lago Bracciano e il Comune di Anguillara per il sostegno al progetto”.

L’Associazione Culturale Sabate, attiva dal 1992, promuove iniziative mirate alla salvaguardia del territorio e della valorizzazione delle tradizioni collaborando con le istituzioni e gestendo il Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” ad Anguillara Sabazia in via Doria D’Eboli 2.

La Claudia Biadi Music Academy è stata fondata nel 2020 da Amarilli Nizza, soprano di fama internazionale. Ha organizzato: La Musica è Favola (2022); Dramma per musica Andromaca di Leonardo Leo (Parco Archeologico dell’Acqua Claudia, 2022); Atmosfere nel Palazzo e nei Giardini (2023); Stabat Mater (2023); Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024 e 2025, varie edizioni di Buon compleanno Claudia (Claudia Biadi, figlia di Meri Mirabella, famoso soprano fiorentino, a sua volta figlia del celeberrimo soprano Falcon – voce tra soprano e mezzosoprano – Medea Mei Figner, musa di Pëtr Il’ič Tchaikovsky, e del tenore Filippo Biadi), Il Delia Scala in Musica (Bracciano, 2025).

Per Navigar Cantando al chiaro di Luna sul lago di Bracciano il 23 luglio 2025 si salpa dal Molo di Bracciano, ex idroscalo degli Inglesi, Lungolago G. Argenti alle ore 21. Rientro attorno alle 23.30

Posti Limitati

Prenotazione Obbligatoria telefonando al 360/805841.