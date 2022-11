Natale al quartiere Caere Vetus: giochi, tornei e musica

L’arrivo di Babbo Natale per la raccolta delle letterine, poi il torneo di briscola e ogni weekend live music e balli di gruppo

Natale al quartiere Caere Vetus. Il quartiere Caere Vetus di Ladispoli si anima per l’arrivo delle festività natalizie, anche grazie alle iniziative organizzate da Enrico e Simona, titolari del Bar Caere Vetus di Via Roma 103, all’ingresso nord di Ladispoli.

L’arrivo di Babbo Natale, il grande Torneo di Briscola, il karaoke e la musica live tutti i fine-settimana, sono solo alcuni dei prossimi eventi. “Amiamo questo quartiere – racconta Enrico, da una vita in ristorazione, da due anni titolare del Bar Caere Vetus – e volevamo contribuire ad animarlo con piccole iniziative dedicate alle famiglie, che ospiteremo nei prossimi giorni nel nostro locale”.

Iniziative e appuntamenti per tutta la famiglia al Bar Caere Vetus

Giovedì 8 Dicembre, a partire dalle 15.30, arriverà Babbo Natale per un pomeriggio di giochi, musica, dolci, sculture di palloncini e non solo: tutti i bambini potranno consegnare la propria letterina dei desideri e farsi scattare una foto insieme a Babbo Natale e al suo Elfo (quota di partecipazione 5 euro a bambino, merenda compresa).

Sabato 10 Dicembre, dalle 15.30, grande Torneo di Briscola con eccezionali premi per i primi tre classificati (quota di partecipazione 10 euro a persona). Il torneo è aperto a tutti, per iscrizioni: 345.1749310.

Tutti i weekend, Venerdì e Sabato sera, con la musica live di Alex Zero, al Bar Caere Vetus si organizzano karaoke e balli di gruppo. Ed ogni volta che il meteo lo consente, si organizzano grandi grigliate di carne e panini espressi di qualità. Tutti i Venerdì, inoltre, la protagonista assoluta è la Porchetta di Ariccia, da provare anche con la pizza bianca!









“Non chiuderemo mai, per tutte le feste: il nostro bar resterà aperto dal dal 1° dicembre al 6 gennaio anche nei giorni festivi, compresi Natale, Capodanno e Epifania – annuncia Enrico – e siamo a disposizione come sempre, con la nostra sala interna, per organizzare feste ed iniziative. Oltre all’affitto della sala, diamo ai nostri clienti la possibilità di ideare con noi il proprio menu personalizzato”.

Molto spesso i pomeriggi al Bar Caere Vetus sono arricchiti da qualche torneo sportivo: burraco, scala40, briscola, tresette… tutti gli amanti delle carte sono invitati! D’inverno poi, è anche la scusa per riunirsi intorno ad un tavolo per sorseggiare coccolate calde con panna e tisane bollenti, in tantissimi gusti differenti.

E poi, per gli amanti del calcio, c’è la possibilità di vedere tutta la Serie A e tutte le Coppe Europee insieme, tifando in compagnia. “Il nostro è un bar a conduzione familiare – dice Enrico – e per noi è davvero importante che chi lo frequenta si senta un po’ come a casa. E se questo accade, è sopratutto merito di Simona, che ringrazio con tutto il cuore“.

Indirizzo: Via Roma, 103, Ladispoli RM | Telefono: 06 8391 2275 | segui la pagina facebook: BarCaereVetus

