È possibile acquistarli contattando i volontari stessi ai recapiti forniti

Natale AISM: regali solidali da mettere sotto l’albero –

Anche quest’anno l’AISM raccoglie fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla con una campagna di piccoli doni da fare sotto l’albero di Natale.

Il Natale AISM prevede una serie di prodotti acquistabili tramite i volontari dell’associazione stessa i cui contatti sono presenti in locandina.

Si tratta di una serie di prodotti dai costi contenuti il cui ricavato viene devoluto all’associazione stessa.

Quest’anno sono stati indicati:

BACI DI DAMA – COSTO: 8euro

Deliziati con i prelibati sapori italiani e contribuisci a un mondo migliore. Ogni morso squisito non è solo una coccola per il palato, ma anche un contributo per un futuro positivo per il mondo della Ricerca. Buoni, speciali, realizzati con cioccolato e zucchero di canna provenienti da una filiera equosolidale

CARAMELLE DROPS AL MIELE – COSTO: 3,50euro

La soluzione ideale per chi cerca un momento di dolcezza che faccia davvero bene, al palato, all’umore e alla ricerca! Perfette per lenire la gola e dare un tocco di energia naturale durante la giornata. Squisite caramelle al miele in un comodo ed elegante vasetto

BULBI DI IRIS E DI TULIPANO – COSTO: 5euro

Un regalo perfetto per chi ama la natura!. Puoi scegliere, bulbi di iris o di tulipano: in entrambi i casi, darai un importante contributo nel far crescere la speranza e le attività di ricerca!

CANDELE PROFUMATE “IL MONDO DELLE ERBE” – COSTO: 5euro

Accendi anche tu la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla! Eleganti e profumatissime candele in varie profumazioni, confezionate in vasetto in vetro e scatola regalo

CREME ASSORTITE AL CIOCCOLATO – COSTO: 15euro

Un regalo davvero speciale, un set elegante e goloso composto da vasetti di crema al miele e nocciole, nocciola, pistacchio, gianduja e mandorla. Perfetti da spalmare sul pane o (da veri golosi!), da mangiare… con il cucchiaino!

BORSINA GIANDUIOTTI VENCHI – COSTO: 15euro

Elegante e gustosissima borsina di cioccolatini assortiti. Ideali per condividere un prezioso momento in compagnia, con la qualità dei prodotti Venchi