Italian Jazz Quintet aprirà una serie di eventi per il Natale al Museo del Saxofono

Natale a Fiumicino, una cometa di eventi che parte col Sax –

Anche quest’anno il Museo del Saxofono di Fiumicino si riveste di luci e colori per accendere la magia del Natale in città. Giovedì 8 DICEMBRE nelle sale del museo è infatti di scena l’Italian Jazz Quintet con lo spettacolo SAXOCHRISTMAS, un fascinoso connubio tra voci ed ance attraverso i classici del jazz classico e gli standard natalizi più famosi.

Un repertorio guidato dalla suadente voce del crooner Silvano Funghi e dal virtuosismo del saxofonista Piercarlo Salvia che comprende, oltre ai classici swing di Natale come Have Yourself a Merry Christmas, Santa Claus is coming to town, Winter Wonderland e White Christmas, anche celebri brani degli anni d’oro del jazz.

Dalle ore 17:00 si potrà visitare il Museo gratuitamente e godere di una iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo. Nel periodo natalizio, in cui valori come la gratitudine, la solidarietà, pace e amore, sono particolarmente sentiti, la musica svolge un ruolo un ruolo determinante poiché insegna ad ascoltare se stessi e gli altri attraverso un linguaggio espressivo non mediato dalle parole; sviluppa la capacità di sentire il proprio modo di essere e di osservare ciò che ci circonda, promuove la crescita interiore, sviluppa emozioni e sentimenti e crea persone migliori…

L’evento è organizzato nell’ambito della manifestazione natalizia “NATALE A FIUMICINO: UNA COMETA DI EVENTI” con il finanziamento dell’Amministrazione della città di Fiumicino.

Info e Prenotazioni: 06.61697862 – [email protected]