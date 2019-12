Condividi Pin 47 Condivisioni

Uno spettacolo meraviglioso che soltanto in pochi potranno ammirare

Naso all’insù con l’eclissi solare di Santo Stefano

In occasione della festività di Santo Stefano, un nuovo appuntamento con l’emozionante eclissi solare che per pochi minuti farà diventare il giorno buio, come la notte, per poi osservare un brillante cerchio di fuoco.

Uno spettacolo meraviglioso che soltanto in pochi però potranno ammirare, o meglio solo chi avrà scelto l’Oriente potrà vivere questa suggestiva esperienza dell’eclissi anulare. Un fenomeno che si crea quando il disco lunare non riesce a coprire totalmente quello del Sole.

Non bisogna scoraggiarsi per chi trascorrerà, invece, le vacanze in Italia, perché il nuovo anno riserverà altre occasioni.

Appuntamento da non perdere, il 10 gennaio con l’eclissi lunare e il 21 giugno con l’eclissi anulare visibile anche dall’Italia e ancora, il 14 dicembre prossimo, ad accogliervi, un nuovo suggestivo gioco di luci.