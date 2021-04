Share Pin 0 Condivisioni

Firmata nei giorni scorsi una convenzione tra Comune, Università Agraria di Tolfa e CAI (Club Alpino Italiano – Comitato di Roma)

Nasce una nuova rete di sentieri a Tolfa

In collina nasce una nuova rete di sentieri.

È stata infatti firmata nei giorni scorsi una convenzione tra Comune di Tolfa, Università Agraria di Tolfa e Cai – Club alpino italiano – Comitato di Roma.

La convenzione, portata avanti dal presidente dell’assemblea dei delegati dell’Università Agraria di Tolfa, Felice Tidei, di concerto con il sindaco Luigi Landi, con il presidente dell’Università Agraria e con gli organi consiliare, ha per oggetto la creazione di una rete di sentieri naturali nel territorio comunale.

Obiettivo: valorizzarlo per uno sviluppo sostenibile e di sano buon vivere attraverso la collaborazione con Enti e in particolare con il CAI che ha come compito istituzionale la tutela e lo sviluppo dell’ambiente naturale.

