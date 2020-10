Share Pin 17 Condivisioni

Lo rende noto il suo Presidente Pietro Ragnisco

Nasce l’Associazione “Miglioriamo Marina di Cerveteri”, a renderlo noto il suo Presidente Pietro Ragnisco in un comunicato nel quale afferma quanto segue: “Questa esperienza è iniziata più di un anno fa, quando abbiamo sentito l’esigenza di creare un gruppo Facebook, per condividere idee e progetti, per conoscerci. Ci siamo incontrati e riconosciuti, nella voglia di creare un posto più bello in cui vivere e far crescere i nostri figli. Oggi facciamo un passo avanti. Nasce l’Associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri.

Perché? Perché abbiamo storie diverse che si sono incontrate in questo posto. Tutti lo abbiamo scelto per abitarlo e tutti abbiamo l’interesse a migliorarlo.

Per questo ci interessa parlarci e ripartire da zero. Ci piace l’idea di mettere le nostre esperienze e competenze a servizio di questa comunità, ognuno per quel che può. Ma farlo

insieme.

Perché ci siamo riconosciuti in alcuni valori fondamentali: quelli della cultura, del senso civico e della comunità partecipata. Crediamo nella condivisione e nell’accoglienza.

Per questo siamo un’associazione costituita sulla libera e volontaria adesione e partecipazione di soci cittadini. Questa è un’organizzazione apolitica e apartitica: riteniamo

che il bene comune non debba avere colore politico.

Perché nessuno di noi vuole più spese in bolletta, ma tutti auspichiamo una maggiore presenza ed efficienza dei servizi.

Per questo vogliamo alzare il volume della nostra voce. Unirci in una realtà associativa ci permette di essere più visibili e incisivi nel dialogo con l’amministrazione. Oggi siamo più forti.

Perché in questo anno abbiamo raccolto fondi con cui stiamo riuscendo a finanziare piccole iniziative, come la sostituzione del canestro e della rete da pallavolo – con la collaborazione dell’Associazione sportiva Sicania Volley – al Parco di Via Luni e l’installazione del primo punto di Book Crossing a Parco Vannini.

Per questo vogliamo garantire la massima trasparenza nella gestione dei fondi dei soci volontari. Costituirci con finalità senza scopo di lucro e presentare un bilancio annuale,

lavorare con serietà ma con leggerezza. E con il supporto del web, dai social al nostro indirizzo marinadicerveteri.info sempre in divenire.

Per questo oggi è nata quest’Associazione: MMdC – Miglioriamo Marina di Cerveteri. Facciamolo insieme.“