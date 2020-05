Condividi Pin 4 Condivisioni

L’obiettivo: porre l’amore per la città come nuovo motore

Nasce “Ladispoli al Centro”

L’amore per la propria città ha spinto un gruppo di cittadine e cittadini di Ladispoli a trovarsi per realizzare insieme un contenitore di idee condivise per il proprio territorio senza voler essere espressione di partiti politici. Nasce l’associazione “Ladispoli al Centro”; non a caso abbiamo scelto di identificarci con questo nome, vogliamo che il tema centrale delle nostre iniziative sia sempre la nostra Ladispoli. Durante i nostri incontri , svolti in parte prima del lockdown e proseguiti anche durante il confinamento con modalità telematiche, abbiamo individuato una serie di temi e ci siamo focalizzati su questi , in base alle nostre competenze ed esperienze di vita, lavorative e di volontariato. Questo momento di forte cambiamento deve essere un’occasione importante per ridisegnare il nostro futuro e ridare lo slancio necessario per il nostro territorio, per infondere NUOVA fiducia . Per questi motivi noi dell’associazione “Ladispoli Al Centro” ci poniamo come obiettivo quello di continuare a crescere sia numericamente che qualitativamente per provare a realizzare quanto ci siamo prefissati, aperti e disponibili al confronto e alla crescita grazie al contributo di tutti quelli vorranno avvicinarsi a noi in maniera propositiva. Due parole però non potevamo esimerci dal rivolgerle alle condizioni di decoro urbano in cui attualmente Ladispoli versa, al fatto che molti degli amici con i quali ci siamo confrontati sin dai primi momenti in cui abbiamo condiviso con loro la nostra idea abbiano voluto sottolineare la difficoltà concreta nel segnalare disfunzioni e l’impossibilità di trovare un interlocutore che potesse gestire le segnalazioni. Su questo promettiamo il massimo dell’impegno perché tutti insieme siamo molto più forti e potremo riuscire a toccare i giusti tasti per ottenere di farci ascoltare sulle tematiche che abbiamo a cuore, grazie anche alla vicinanza di amici che si distinguono da molti dei loro colleghi per senso del dovere e disponibilità nell’onorare il proprio ruolo di rappresentanti nell’istituzione Comunale. Speriamo di poter tornare prima possibile ad organizzare incontri e attività di gruppo, per il momento facciamo il possibile rispettando coscienziosamente le regole e silenziosamente (Come dovrebbe sempre essere) proviamo nel nostro piccolo a dispensare solidarietà a chi riusciamo. Potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook “Ladispoli Al Centro” attraverso la quale potete scriverci privatamente via Messenger, oppure al nostro indirizzo mail [email protected] Saremo felici di continuare a crescere insieme grazie alle idee di tutti

Ufficio stampa “Ladispoli Al Centro”