Nasce il Roma Club Cerveteri: “La casa di tutti i romanisti”

Un luogo dove ritrovarsi, condividere la passione per la Roma e seguire la propria squadra del cuore. Nasce con questi obiettivi il Roma Club Cerveteri, presso il Bar Giardino, in via Settevene Palo 44.

“Tutto è partito da una passione condivisa e dalla voglia di creare qualcosa che a Cerveteri mancava”, spiegano i promotori nel comunicato che annuncia la nascita del club. L’iniziativa si rivolge a chi segue la squadra da una vita e a chi si è avvicinato da poco ai colori giallorossi. “Roma Club Cerveteri vuole essere la casa di tutti i romanisti, senza distinzione di età o generazione”.

Un punto d’incontro che vuole riunire esperienze diverse. Quelle di chi ha vissuto le domeniche alla radio, di chi è cresciuto sugli spalti e di chi segue le partite con gli amici. Con la volontà di coinvolgere anche chi sta scoprendo oggi questa passione. “Perché cambiano gli anni, cambiano i giocatori, cambiano le generazioni. La passione per la Roma resta”, è il messaggio che accompagna la nascita del Roma Club Cerveteri.