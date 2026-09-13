La Sindaca di Cerveteri interviene sui collegamenti verso le scuole di Civitavecchia e sul mancato avvio del nuovo trasporto pubblico locale. Giovedì 17 settembre assemblea pubblica alla Biblioteca comunale di Ladispoli

FL5, studenti tra ritardi e lunghe attese. Gubetti chiede risposte a Regione e Trenitalia

Collegamenti ferroviari non adeguati agli orari scolastici, con gli studenti di Cerveteri e Ladispoli diretti a Civitavecchia che rischiano di arrivare regolarmente in ritardo oppure di dover attendere un’ora fuori dalla scuola prima dell’ingresso. A segnalare il problema è la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, che chiede risposte alla Regione Lazio e a Trenitalia.

“Il ritorno a scuola dovrebbe essere un momento di entusiasmo per i nostri ragazzi. Ma troppi studenti si trovano a fare i conti con importanti disagi sui treni della FL5”, dichiara la Sindaca, che sta seguendo la situazione a fianco del Comitato Pendolari Stazione Ladispoli-Cerveteri, guidato dal presidente Giacomo Maria De Vito. Una situazione che, sottolinea Gubetti, mette a rischio il diritto allo studio. “Non possiamo permettere che difficoltà logistiche di questo tipo penalizzino il percorso formativo dei nostri giovani e aumentino le disparità”.

Ai problemi ferroviari si aggiunge il mancato avvio del nuovo servizio di trasporto pubblico locale, per il quale, secondo quanto riferisce la Sindaca, non c’è ancora una data di partenza. “L’attuale servizio in proroga non è certamente quello che i nostri cittadini, pendolari e studenti meriterebbero per potersi muovere agevolmente, raggiungere il posto di lavoro, gli istituti scolastici e arrivare alla stazione dei treni”, afferma la Gubetti.

Da qui la richiesta di interventi: “La Regione Lazio e Trenitalia hanno il dovere di dare risposte rapide. Garantendo investimenti reali su corse e capienza, perché i pendolari e le famiglie non possono continuare a pagare il prezzo di un servizio inefficiente”. La Sindaca invita quindi a partecipare all’assemblea pubblica convocata dal Comitato per giovedì 17 settembre 2026, alle ore 18:30, presso la Biblioteca comunale di Ladispoli. Un appuntamento per affrontare le criticità del servizio e dare voce alle richieste del territorio. La Gubetti ha concluso il suo comunicato dicendo che “Crediamo fermamente nel valore del dialogo e della collaborazione costruttiva tra istituzioni, gestori e cittadini. Solo affrontando insieme queste criticità potremo dare voce alle richieste del nostro territorio e ottenere le soluzioni che meritiamo”.