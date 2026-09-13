Ginnastica, Naomi Pazon tra Serie A1 e sfide internazionali: “Ladispoli e Cerveteri rappresentano la mia casa

Riceviamo da Asd Ginnastica Civitavecchia, e pubblichiamo integralmente.

“C’è un’eccellenza sportiva del nostro territorio che sta portando l’orgoglio di Roma, Ladispoli, Cerveteri e di tutto il litorale sui campi di gara e nei centri d’allenamento più prestigiosi del pianeta. Si chiama Naomi Pazon, è nata a Roma, ha 18 anni ed è un’atleta di livello internazionale di ginnastica artistica.

Impegnata nel massimo campionato italiano di Serie A1 con la maglia dell’Asd Ginnastica Civitavecchia, Naomi rappresenta uno dei profili più dinamici e determinati del panorama ginnico attuale. Dietro la grazia e l’esplosività delle sue routine c’è un rigore quotidiano fatto di oltre 30 ore di allenamento a settimana, trascorse tra palestra, sacrificio e la costante ricerca del perfezionamento tecnico. Un impegno totalizzante che ha proiettato l’atleta romana in una dimensione globale. La sua carriera è un viaggio continuo. Dai prestigiosi campi internazionali e dalle palestre d’élite negli Stati Uniti (Boston e New York) al Medio Oriente (Dubai), fino ad arrivare alle trasferte e alle sessioni di lavoro intensivo in Canada, Islanda e in diversi paesi d’Europa.

Rappresentare le mie origini romane, il territorio di Ladispoli e Cerveteri e la mia società in Serie A1 è un grande orgoglio. Ma far parte della ginnastica internazionale mi permette di confrontarmi ogni giorno con le migliori realtà del mondo», racconta Naomi Pazon. “Roma è la mia città natale, mentre Ladispoli e Cerveteri rappresentano la mia casa, i luoghi dove ricarico le energie dopo le lunghe trasferte. Spero che la mia dedizione possa essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. E d’ispirazione per i giovani che sognano di fare dello sport la propria vita”. Con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti agonistici e ai futuri impegni internazionali, Naomi Pazon continua a volare alto. Dimostrando come con la determinazione, la disciplina e la passione nessun traguardo sia davvero troppo lontano.”