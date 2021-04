Share Pin 12 Condivisioni

Una provocazione al Governo Draghi e un gesto estremo da parte di ristoratori, bar, palestre, parrucchieri, estetisti, fieristi … per tornare a lavorare – VIDEO

Nasce il “Governo IoApro”: dal 26 si riapre senza limiti né condizioni –

Ristoranti, palestre, bar, teatri, cinema, sono pronti a riaprire in tutta Italia senza alcun limite. Niente coprifuoco, niente fasce di colore (rosse, arancioni, gialle e bianche), senza pass vaccinale, senza limiti di all’aperto o al chiuso.

Nasce il “Governo IoApro”: dal 26 si riapre senza limiti né condizioni

Ad annunciarlo è stato il “Governo IoApro”, il governo nato come provocazione dai promotori del movimento “IoApro” composto dalle varie attività che da oltre un anno stanno subendo chiusure da parte del Governo in nome dell’emergenza sanitaria

Una provocazione al Governo Draghi e alle decisioni prese in merito alle prossime riaperture, a cominciare da quella del 26 aprile. Date, quelle fornite da Draghi, definite “imbarazzanti”. “Ma ci si rende conto che il 46,6% dei bar e dei ristoranti della Penisola non è dotato di spazi all’aperto e questa percentuale si impenna se si pensa ai centri storici delle città?”, ha detto il presidente del Governo IoApro, Umberto Carrera.

Il Governo che si è presentato alla stampa questo pomeriggio illustrando le azioni che intende intraprendere a partire da lunedì prossimo, è dotato di un presidente del consiglio e vari ministri. Presente anche un responsabile legale che sta seguendo il movimento in questa battaglia. E lunedì si riaprirà “mappando” tutte le attività che faranno parte dell’iniziativa.

E durante la conferenza stampa i membri del “Governo” hanno fatto qualche esempio: “La Lombardia con 10milioni di abitanti a ieri contava circa 600 persone in terapia intensiva: lo 0,006%”. E ancora: “Le Marche con un 1,5 milioni di abitanti aveva lo 0,005% di terapie intensive”.

“Il Paese sta andando in bancarotta per lo 0,00 … %”. Con 3mila persone in terapia intensiva – hanno detto in conferenza stampa – e di queste bisognerebbe capire quante sono effettivamente ricoverate per covid, su 60milioni di abitanti, Draghi dice che le aperture sono un rischio calcolato. E’ una assurdità”. La verità è che queste persone non hanno mai lavorato nella loro vita e lo stanno dimostrando. In 14 mesi di chiusure stanno portando il Paese al fallimento. La Road Map fornita dal Governo è una condanna a morte”.

In poco meno di 48 ore sono già 1800 le attività in tutta Italia che hanno deciso di riaprire e circa mezzo milione di italiani, secondo i dati stimati dal movimento, pronti a sostenerle.

Adesioni all’iniziativa sono arrivate dal Sud con il 50%, dalla Sardegna e dal Nord. Tantissimi sono già aperti e in 1800 sono pronti a riaprire senza limiti dal 26 aprile. E come provocazione al Governo reale le attività che aderiranno all’iniziativa chiederanno il pass…. Ovviamente non si tratta del pass vaccinale ma di una tessera Pdf con su scritto IoApro scaricabile da Facebook.

E tra quanti l’hanno già scaricata e ricevuta magari tramite chat private, il movimento conta circa mezzo milione di italiani pronti a sostenerlo. “Il nostro – hanno detto – vuole essere un messaggio di speranza. Ed è il momento che questo messaggio arrivi”.

(torna a baraondanews)