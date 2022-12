Musei, Sangiuliano: “Aperture straordinarie passo per potenziamento cultura”

La nota stampa del Ministero:

“Questa giornata ci fa toccare con mano l’importanza del patrimonio culturale nazionale. La cultura oggi è aperta e ritengo sia doveroso. La grande affluenza di visitatori in una giornata festiva premia l’apertura straordinaria dei più importanti luoghi della cultura italiani, che si ripeterà il primo gennaio, in occasione della iniziativa domenica al Museo con accesso libero, e il 2 gennaio. Sono piccoli mattoncini che vengono messi per il potenziamento della cultura italiana”.

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, visitando oggi il Colosseo, accompagnato dalla direttrice del Parco Archeologico, Alfonsina Russo, durante la prima delle due giornate di apertura straordinaria dei siti culturali statali.

“Il patrimonio culturale italiano va tutelato – ha osservato il Ministro – ma può diventare anche un grande volano economico per l’intera nazione. È possibile accelerare la crescita del PIL utilizzando in maniera efficiente questo patrimonio, aumentando i servizi e mostrando al mondo la nostra strepitosa offerta. L’Italia è la prima superpotenza culturale del pianeta, perché rappresenta un unicum, frutto di molte civiltà che si sono sedimentate nel corso dei secoli. Per questo motivo è importante investire sul personale preposto alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale: ringrazio gli operatori in servizio oggi. Chi vi lavora va rispettato e retribuito adeguatamente”.