Al giorno d'oggi, anche in ottica turistica, avere sempre a portata di mano il proprio smartphone è fondamentale.

Per i più giovani è un concetto che è già ben diffuso e consolidato, mentre chi ha qualche anno in più fa ancora fatica a capirlo. Eppure, anche per muoversi in una delle città più belle in tutto il mondo, ovvero Roma, è molto più semplice farlo avendo uno smartphone che consiglia itinerari, suggerisce percorsi e quant’altro, piuttosto che ricorrere ancora alla vecchia cartina stradale.

Moovit

È chiaro che usare i mezzi pubblici nella Città Eterna è indispensabile per evitare di fare code e di finire risucchiati nel traffico che caratterizza ogni giorno le strade della capitale. Proprio per questa ragione, avere a disposizione sul proprio device mobile un’app come Moovit fa una grande differenza.

Questa applicazione può tornare decisamente utile per ottenere tutti gli aggiornamenti necessari in merito alle tempistiche di attesa in riferimento agli autobus, ma anche rispetto agli altri mezzi pubblici, come nel caso di metro e tram. Al tempo stesso, si potrà sempre rimanere informati in riferimento a eventuali scioperi, piuttosto che deviazioni stradali attuate per via di manifestazioni o altri eventi che si svolgono in città.

Muoversi a Roma, ecco quali sono le app fondamentali

Free Now

Si tratta di un’app che può tornare decisamente utile nel momento in cui avete la necessità di chiamare e prenotare un taxi. Si tratta di un’app che ha nella semplicità d’uso il suo principale punto di forza, soprattutto per via del fatto che consente, in questo modo, di evitare di dover effettuare una chiamata telefonica al taxi.

Il pagamento, tramite Free Now, della corsa con il taxi si può effettuare mediante due sistemi, ovvero PayPal e carta di credito, oltre ovviamente all’opzione contanti. Utile anche per individuare le recensioni migliori e scegliere gli autisti di conseguenza. Non solo, dal momento che l’app in questione mette a disposizione anche tante promozioni e offerte molto interessanti, con sconti che tornano utili per poter raggiungere la stazione ferroviaria piuttosto che i principali aeroporti della zona di Roma.

Enjoy ed eCooltra, lo sharing dei veicoli a Roma

Ovviamente, è bene mettere in evidenza come chi organizza un viaggio a Roma potrebbe anche aver bisogno di una vettura per spostarsi in alcuni punti lontani rispetto al centro storico e magari che non sono così ben coperti rispetto alla metro o ai bus.

Non c’è dubbio che il servizio di car sharing in quel di Roma presenta tanti aspetti positivi. E la piattaforma di Enjoy è una di quelle più affidabili da sfruttare. Il funzionamento, in fondo, è davvero semplicissimo. È sufficiente effettuare il download dell’app sul proprio smartphone e completare la registrazione inserendo i dati relativi alla propria carta di credito. In pochissimi minuti, quindi, si potrà concludere la prenotazione della propria auto con un certo anticipo oppure la si potrà cercare direttamente in strada, usufruendo di un’apposita mappa. Va detto, tra l’altro, che l’iscrizione a Enjoy non è a pagamento, rispetto invece ad altre piattaforme come Share’n’Go e Car2Go.

Un’altra utile piattaforma, questa volta per usufruire dello scooter sharing, è sicuramente eCooltra, anche se pure 2Hire rappresenta un’ottima e interessante alternativa. Quando avete bisogno di muovervi in fretta, ma essere in ogni caso indipendenti, allora uno scooter è davvero una buona soluzione e lo scooter sharing è un servizio che non presenta differenze rispetto al car sharing, dato che è sufficiente registrarsi al portale inserendo i dati della propria patente e della carta di credito per il pagamento.