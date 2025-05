Multe agli avventori delle Cascatelle, Paolacci: “Giuste, ma l’amministrazione trovi la soluzione piuttosto che tartassare i turisti”

Il consigliere di minoranza Gianluca Paolacci ha espresso il suo disappunto sui social riguardo alla gestione del turismo e alle recenti multe nel parcheggio del cimitero nuovo di Cerveteri. Nel suo post, Paolacci sottolinea come spesso le questioni locali diventino motivo di discussioni sterili e strumentalizzazioni, ma evidenzia anche le criticità legate alla mancanza di soluzioni efficaci.

“È incredibile come ogni cosa che succede a Cerveteri diventi motivo di discussioni, spesso sterili, e di strumentalizzazioni di ogni genere”, scrive il consigliere. Riguardo alle multe del 1 maggio, Paolacci osserva che non si sono viste indicazioni o suggerimenti per risolvere il problema del parcheggio e del turismo. “È evidente che c’è un problema se i turisti hanno, in massa, parcheggiato in modo non regolamentare”, afferma, sottolineando la necessità di una pianificazione più lungimirante da parte dell’amministrazione.

Il consigliere propone alcune soluzioni, come l’istituzione di navette, punti ristoro, bagni chimici a pagamento, e la possibilità di vendere prodotti locali e biglietti per le visite guidate. “Il turismo di qualità deve essere incentivato, e i turisti devono tornare soddisfatti delle bellezze di Cerveteri”, aggiunge. Paolacci critica anche le multe, ritenendole un deterrente poco efficace e poco lungimirante, soprattutto se non accompagnate da strategie di valorizzazione del territorio. “L’amministrazione deve essere più capace e volenterosa, iniziando ad incidere concretamente per non far affossare uno dei posti più belli al mondo”, conclude il consigliere, invitando a una maggiore attenzione e a un cambio di passo per il bene della comunità e del turismo locale