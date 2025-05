Il Cerveteri conquista un pareggio insperato in dieci uomini

Sul campo del Duepigreco, i verde azzurri ottengono un prezioso 1-1 dopo una prestazione di grande carattere e grinta, nonostante l’inferiorità numerica per tutta la partita.

La sfida si mette in salita per il Cerveteri, che si trova sotto di un gol all’inizio della ripresa, ma non si arrende. I padroni di casa trovano il vantaggio, ma i ragazzi di Marco Ferretti non mollano e, quasi nel finale, trovano il pareggio con Proietti, regalando un punto fondamentale in chiave classifica.

“Abbiamo disputato una prestazione coraggiosa e, nonostante le difficoltà, ci siamo battuti con determinazione, combattendo a denti stretti”, ha commentato il tecnico Ferretti. “Questo pareggio ci dà morale e ci permette di continuare a credere nel nostro obiettivo. A tre giornate dalla fine, non dobbiamo mollare: sono tre finali che affronteremo con cattiveria e spirito battagliero”.

Il risultato rafforza la fiducia del Cerveteri, che mantiene vivo il sogno di raggiungere i play-out, e rappresenta un segnale di forza e compattezza per tutto il team. I complimenti di Ferretti ai suoi ragazzi sono arrivati per l’atteggiamento dimostrato in campo, dimostrando che anche in situazioni difficili si può uscire con dignità e punti importanti.