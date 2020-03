Movida a Civitavecchia, Tedesco: “non è il modo giusto di affrontare emergenza”

Condividi Pin 0 Condivisioni

Le parole del Sindaco sull’assembramento di giovani in Piazza Leandra

RESPONSABILITÀ E BUON SENSO!

Nonostante le raccomandazioni, la chiusura delle scuole decisa dal governo e i ripetuti inviti a mantenere una distanza interpersonale di un metro, ieri sera Piazza Leandra si presentava così.

Faccio appello ai nostri giovani e ai loro genitori affinché adottino un comportamento responsabile se vogliamo fronteggiare al meglio l’emergenza #covid19.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di questa notte sospende le attività di pub e in quelle di bar e ristorazione OBBLIGA il gestore a far rispettare la distanza di sicurezza con sanzione e sospensione dell’attività in caso di violazione. A breve altri aggiornamenti sui provvedimenti presi dal governo questa notte. Aiutateci a far passare il messaggio!

Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco sui social, dopo l’assembramento di giovani di ieri sera in Piazza Leandra.