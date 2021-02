Morte del Parà Scieri, il legale della famiglia chiede di citare in giudizio il Ministero della Difesa

Share Pin 4 Condivisioni

La decisione sulla citazione sarà presa dal giudice nella prossima udienza fissata per il 29 marzo

Il legale della famiglia Scieri ha chiesto al giudice dell’udienza preliminare di citare in giudizio come responsabile civile il Ministero della Difesa.

Il parà siracusano è morto nella caserma “Gamerra” di Pisa nell’agosto 1999. Per la sua morte sono stati accusati di omicidio volontario con l’aggravante di futili motivi i tre ex caporali della Folgore, Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano e Salvatore Romondia.

Come riporta “La Nazione”, la decisione sulla citazione del Ministero della Difesa sarà presa nella prossima udienza fissata per il 29 marzo.

Nel frattempo è stata ammessa la costituzione di parte civile della famiglia Scieri al processo, mentre il giudice ha respinto la richiesta dell’associazione Giustizia per Lele perché ha ritenuto che non vi fosse il diritto soggettivo previsto dal codice per vederne riconosciuta la costituzione.

