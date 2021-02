Share Pin 132 Condivisioni

Esplode l’Etna, il boato udito a decine di chilometri di distanza

L’Etna torna a far tremare la Sicilia. Violenta esplosione questo pomeriggio nel cratere Sud est del vulcano siciliano.

Il boato è stato sentito da decine di chilometri di distanza e ha preceduto la fontana di lava.

La colonna di fumo è visibile da oltre 100 chilometri. Già da ieri la montagna aveva iniziato l’attività esplosiva che per ora è avvenuta molto in alto e non ha interessato persone e case.

Ci sarebbero alcune lesioni superficiali alla bocca del cratere che i tecnici stanno cercando di valutare. (GUARDA QUI)

