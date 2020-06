Condividi Pin 0 Condivisioni

“I mezzi permettono a chi vuole trascorrere qualche ora sulla spiaggia di farlo in sicurezza e tranquillità”

Montino: “Arrivati i due quad messi a disposizione dalla Misericordia”-

Oggi sono arrivati i due quad che la Misericordia ha messo a disposizione per la vigilanza delle nostre spiagge libere.

I mezzi, che possono agevolmente muoversi sulla sabbia, saranno di supporto al lavoro già svolto dai 100 volontari che ogni giorno, dai varchi degli arenili in gestione al Comune, permettono a chi vuole trascorrere qualche ora sulla spiaggia di farlo in sicurezza e tranquillità.

Come abbiamo più volte sottolineato, sebbene i numeri siano molto incoraggianti, non è ancora il momento di abbassare la guarda rispetto ai rischi di contagio da coronavirus. Per questo è necessario attuare misure straordinarie che garantiscano la distanza di sicurezza e l’osservanza delle misure prese dal Governo per limitare il più possibile che il virus si diffonda nuovamente.





Oltre ai volontari e ai quad, ci sarà anche il drone della Protezione civile: uno strumento molto importante soprattutto per i tratti più lunghi di spiagge libere, difficili da sorvegliare a piedi.

Voglio ringraziare tutte le associazioni, i volontari e le volontarie che, come nel caso dell distribuzione di forniture alimentari, anche in questa circostanza ci stanno dando un aiuto fondamentale che ci consente, per altro, di lasciare aperte le spiagge libere, garantendo a tutte e tutti la possibilità di godersi il nostro mare.

E ringrazio anche le Forze dell’ordine, la nostra Polizia Locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto per il lavoro instancabile che continuano a svolgere in queste settimane, non solo sulle spiagge ma su tutto il territorio.

Esterino Montino