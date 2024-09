L’evento si è svolto lo scorso sabato 7 ottobre 2024

Monterosi, inaugurata la “Casa dell’artista”: conferiti riconoscimenti a due esponenti del Comune di Ladispoli, Filippo Conte e Margherita Frappa –

di Marco Di Marzio

Lo scorso sabato 7 settembre 2024, a Monterosi, in occasione dell’inaugurazione della “Casa dell’artista”, importanti riconoscimenti sono stati conferiti a due esponenti dell’Amministrazione Comunale di Ladispoli.

Il Delegato alle Mostre Filippo Conte e l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa, infatti, sono stati insigniti di targa al merito da parte del Comune sede dell’avvenimento.

A renderlo noto è la stessa Frappa, che dal proprio profilo Facebook ha commentato l’evento: “Sono grata al Comune di Monterosi e tutta l’amministrazione per il Riconoscimento Speciale ricevuto oggi, in occasione dell’inaugurazione della “Casa dell’artista”.

“Con me Filippo Conte, premiato per l’impegno profuso, da oltre quarant’anni, in ambito artistico, in qualità di Delegato alle mostre e alle rassegne d’arte.” – ha poi concluso l’Assessore.