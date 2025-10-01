Momenti di panico al casello di Roma Nord per due anziani

Durante un posto di controllo presso la barriera di Roma Nord, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Roma, notavano un veicolo, che privo del suo conducente stava attraversando il piazzale della barriera di Roma Nord, proveniente da uno degli stalli di pedaggio del casello distante circa 300 metri.

Increduli di quanto stesse accadendo, i poliziotti venivano attratti dalle grida di una donna che seduta sul lato passeggero anteriore cercava di scendere dal veicolo in movimento

Bisognava intervenire velocemente, fermare il veicolo e bloccare il traffico che in quel momento era intenso.

Uno sguardo pochi secondi e alcuni agenti iniziavano a bloccare i veicoli che uscivano dai caselli autostradali, mentre altri si dirigevano verso l’autovettura che progressivamente stava aumentando la sua velocità.

Raggiunto il veicolo un poliziotto afferrava la donna che già con parte del corpo fuoriusciva dal mezzo, aiutata dal bastone per la deambulazione, stava tentando di uscire dal veicolo in movimento, altri iniziavano a rallentare l’auto, cosi da permettere ad un altro agente di salire a bordo e arrestarne la marcia.

Bloccato il veicolo, la donna in forte stato di agitazione veniva tranquillizzata, e medicata per delle piccole escoriazioni procuratesi nel tentativo di abbandonare l’auto.

In quel momento sopraggiungeva a piedi dai caselli un uomo che in forte stato di agitazione riferiva di essere l’autista dell’autovettura e che era sceso dal mezzo per pagare il pedaggio autostradale ed in quella circostanza per una coincidenza il cambio automatico si azionava in modalità DRIVE, facendo si che il veicolo superasse la barriera autostradale, attraversando il piazzale che in quel punto si presenta in leggera pendenza.

Vista l’età e il forte stato di agitazione, si richiedeva l’intervento dell’ambulanza, che giunta sul posto provvedeva a visitarli

Passata la paura, i passeggeri dell’auto riprendevano la loro marcia non prima di aver ringraziato tutti i poliziotti.