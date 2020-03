Minnucci (PD), “Nuovo reparto di chirurgia e ortopedia aumenta offerta ospedale Bracciano”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Minnucci (PD), “Nuovo reparto di chirurgia e ortopedia

“Con l’inaugurazione odierna del reparto di chirurgia e ortopedia aumenta sostanzialmente l’offerta sanitaria dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano” ha detto il consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che questo pomeriggio ha partecipato all’inaugurazione del nuovo reparto del nosocomio.

“In questi ultimi anni l’Ospedale di Bracciano è stato oggetto di opere di ristrutturazione fondamentali che lo hanno trasformato da un punto sanitario fatiscente e datato, sull’orlo della chiusura, a un nosocomio dagli alti standard sanitari, dotato di strumentazioni di ultima generazione e di reparti che completano la sua offerta sanitaria. Dopo l’inaugurazione del nuovo laboratorio di analisi, della sala gessi e della Week Surgery del 2019, oggi abbiamo inaugurato un reparto di primissima importanza con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un territorio vasto come quello a nord della capitale. Le opere di ristrutturazione di questi ultimi anni attestano la volontà della Regione Lazio di investire sulla sanità e sulle sue strutture al fine costruire un modello sanitario che unisce grandi strutture di eccellenza della sanità territoriale alla sanità domiciliare. Ora – ha concluso Minnucci – anche con l’uscita dal Commissariamento è importante spingere sull’acceleratore, così come ribadito anche dallo stesso Zingaretti, per favorire la bella stagione di assunzioni per le quali sono iniziate già nei giorni scorsi le procedure necessarie per accogliere una serie di nuove figure professionali, dai medici agli infermieri fino agli operatori sanitari, al fine di potenziare l’offerta all’utenza del territorio”.