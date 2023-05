Minaccia di sfregiarla con l’acido: arrestato uomo di Ladispoli

Arrestato dai Carabinieri un 36enne di Ladispoli che ha minacciato di sfregiare con l’acido la sua ex. Mesi fa l’aveva accoltellata

I Carabinieri di Cerveteri hanno arrestato un 36enne di Ladispoli che ha aggredito e minacciato la sua ex. L’uomo era già finito in carcere per aver accoltellato la donna ferendole il braccio. Non solo, l’uomo ha eluso il divieto di avvicinamento e ha aggredito la donna in una salone di bellezza di Ladispoli. La lite era poi sfociata in un’aggressione fisica che aveva costretto la donna a recarsi al pronto soccorso totalmente sotto shock. Poi la minaccia, quella di sfregiarla con l’acido, una tragedia che fortunatamente non si è consumata grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato l’uomo.

Il giudice ha già convalidato l’arresto. Le accuse sono quelle di atti persecutori, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento.