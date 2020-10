Share Pin 0 Condivisioni

“Non ci saranno mercatini di Natale”

Milani: “Cinema e teatri sono luoghi sicuri. Abbiamo bisogno di svagarci”-

Di Giulia Simone

E’ stato ospite questa mattina alla trasmissione “Cambia il mondo” andata in onda su Centro Mare Radio e diretta da Luigi Cicillini anche Marco Milani, Assessore del Turismo e dello Spettacolo.

“L’ambiente culturale ed artistico sta vivendo un vero dramma. Dietro ad un film o ad una rappresentazione teatrale ci lavorano tante persone e tante famiglie”, spiega l’Assessore in merito alle ulteriori restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre.

“I cinema ed i teatri” – prosegue – “Sarebbero i luoghi più sicuri: i posti sono già calcolati, è obbligatoria la misurazione della temperatura e l’uso della mascherina”. ” In un momento così drammatico” -aggiunge- “Abbiamo bisogno di svagarci”.

In merito poi alla possibile riapertura dell’Auditorium Massimo Freccia puntualizza: “I proprietari in realtà avevano detto che avrebbero riaperto nel mese di dicembre. Aprire però in un possibile lockdown non permetterebbe loro di rientrare economicamente con le spese. L’apertura sicuramente slitterà quindi in primavera”.

Novità anche per la stagione natalizia, dove salteranno i mercatini di Natale: “I mercatini di Natale saltano tutti. Pensiamo però almeno a delle installazioni con delle luci. Il bando tuttavia è ancora aperto, dobbiamo aspettare che ci arrivino le proposte”.