La fascia di Mister Ladispoli è andata invece a Federico Gerolin

Una serata indimenticabile, soprattutto per chi l’ha conclusa con una corona in testa. Molte le persone che hanno seguito la manifestazione in piazza Rossellini nelle

due serate organizzate proprio per eleggere la ragazza e il ragazzo più bello della città.

Prima, però, sono stati nominati i vincitori di altre due categorie: per le “Over 40” si aggiudica il titolo Elisa Patriarca, mentre la categoria “Curvy” è andata a

Francesca Romana Cirulli. Il podio di Mister Ladispoli è così composto: 3° Lorenzo Delicato; 2° Nicolò Ferretti; 1° Federico Gerolin.

Per le Miss sul podio finiscono: 3° Angelica Nuccio; 2° Sabrina Tocci; 1° Michelle De Lorenzo. Grande soddisfazione per l’assessore Marco Porro:

“Miss e Mister Ladispoli è alla 18ª edizione e ci sembrava doveroso restituire questo spettacolo a Piazza Rossellini. La partecipazione e l’entusiasmo suscitato dalla

“banda” della Fattoruso sono stati la conferma di quanto questo appuntamento è sentito in città. Ciliegina sulla torta è stato sapere che 5 delle nostre Miss sono

state selezionate da World Top Model per la tappa di Gallipoli e rappresenteranno la nostra Ladispoli”.

foto Luigi Cicillini