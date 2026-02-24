Michela Califano PD: “Torre Flavia a rischio. Chiesta commissione urgente. Servono misure”

Riceviamo e pubblichiamo

“Le violente mareggiate degli ultimi giorni hanno devastato il Monumento Naturale di Torre Flavia mettendo a serio rischio il suo ecosistema raro e prezioso. Per questo motivo, ho presentato questa mattina una richiesta di convocazione urgente della Commissione regionale Ambiente per esaminare la situazione e pianificare interventi immediati che possano salvaguardare una delle aree protette più importanti del Lazio. Il maltempo ha inghiottito la spiaggia antistante, lasciando la palude senza difese. Il pericolo che il mare invada l’area, alterandone irrimediabilmente la salinità e distruggendo un habitat di rilevanza internazionale, è altissimo. Non c’è tempo da perdere: le istituzioni devono agire ora per proteggere la nostra biodiversità”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.