Mette a segno due furti al bancomat di Cerveteri, 45enne fermato dai Carabinieri

Era sottoposto al regime di libertà vigilata

I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno eseguito un’ordinanza che dispone la custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 45enne originario della provincia di Barletta, Andria e Taranto, attualmente sottoposto al regime della libertà vigilata, gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Le indagini, condotte dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza circa il fatto che l’uomo si sarebbe reso protagonista di due distinti episodi di furto. Il primo, avvenuto il 7 gennaio scorso, quando, con destrezza, avrebbe strappato dalle mani di due clienti di un istituto bancario, la somma contante di 300 euro appena prelevati dallo sportello ATM. Il secondo, invece, risale al 28 gennaio scorso, quando sempre allo sportello bancomat, si sarebbe impossessato di 200 euro, strappandoli dalle mani di una donna, che li aveva appena prelevati. In questa occasione l’uomo per guadagnarsi la fuga per non essere ostacolato, avrebbe minacciato un minore che aveva assistito alla scena. Solo il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri, ha permesso di bloccare il 45enne che è stato arrestato.

Ragion per cui, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.