Meteo, tromba d’aria oggi a Santa Marinella –

Le particolari condizioni meteorologiche, caratterizzate anche da vento forte, avvenute in queste ore hanno prodotto oggi a Santa Marinella, nei pressi di Perazzeta, una piccola tromba d’aria, dal quale, dopo il suo passaggio, per fortuna non si sono registrati danni rilevanti.