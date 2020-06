Condividi Pin 4 Condivisioni

La consigliera regionale di Italia Viva: “L’emergenza sanitaria non è solamente il covid”

Mes, Tidei: “Usarlo subito per piano sanità, stop ideologia del Movimento 5 Stelle” –

“L’allarme che lanciano oggi i medici sulla stampa deve far riflettere chi, dentro la maggioranza di governo, ancora frena sul Mes.

Tre mesi si cure perse, 500mila interventi e 12 milioni di esami radiologici saltati, un anno per recuperare il ritardo: la sanità bloccata e che rischia di bloccarsi ancora ha bisogno di un intervento immediato e questo intervento può e deve essere finanziato ricorrendo al Mes”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“L’emergenza sanitaria non è solamente il Covid, ma tutto lo strascico che il virus ha lasciato nel sistema sanitario nazionale: non possiamo permetterci il lusso di lasciare un cittadino in attesa per mesi prima di fare un esame come può essere quello che accerta la presenza di un tumore”, spiega Tidei.

“Bisogna ricorrere subito al Mes. I 5 stelle se ne facciano una ragione e abbandonino una logica cieca e ideologica che fa male ai cittadini.

I paladini della salute vogliono far perdere all’Italia un’occasione unica e cioè la possibilità di usufruire di 36 miliardi, a tassi praticamente zero, per investire sulla sanità e sulla qualità dei servizi.

La loro irresponsabilità non può ricadere sul Paese”, conclude Tidei.